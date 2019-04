"Críticos de Arjona quisieran ser como él", fue lo último que dijo Alberto Cortéz sobre su amigo

En su última entrevista publicada en 2011 en el diario El Clarín de Argentina, el poeta Alberto Cortéz dijo que los críticos de su amigo Ricardo Arjona quisieran ser como él.

El poeta también contó lo que pensaba de la muerte y la industria musical en España, país al que migró para iniciar su carrera como cantautor.

Recordamos cómo se inició en el mundo de la música, luego de que se informara que falleció a los 79 años por una insuficiencia cardíaca luego de padecer una hemorragia gástrica.

Biografía de Alberto Cortéz

Cuando tenía seis años, Alberto Cortéz comenzó a tocar el piano. Seis años más tarde, empezó a componer temas.

Nació en Rancul, Argentina, el 11 de marzo de 1940, mientras estudiaba en San Rafael, Mendoza.

A los 17 años, empezó a cantar en una orquesta local llamada Arizona. Tres años más tarde, se alistó en el Argentine International Ballet Show, luego de que lo convocaran para cumplir el servicio militar de su país.

Fue por este grupo que partió hacia Europa. Cuando llegaron, Alberto Cortéz y los otros músicos se percataron de que el empresario que administraba el show, los había estafado, pues desapareció y los dejó sin trabajo, ni dinero.

Luego de este evento, el artista argentino decidió cambiar su nombre real, José Alberto García Gallo, por Alberto Cortéz, cantante peruano que triunfaba en Bélgica a quien también le copió la identidad.

Empezó a cantar los mismos temas que este músico en Alemania y Bélgica. En este último país se casó con Renée Govaert con quien permanecería hasta su fallecimiento.

"La que está en todas mis canciones, la musa que me llevó a todo esto", comentó Alberto Cortéz años después.

Cuando al verdadero artista le ofrecieron grabar un disco en Madrid, el argentino aprovechó para presentarse en el estudio y beneficiarse de la oportunidad del verdadero cantante.

Fue así como grabó su primer éxito: "Sucu-sucu".

El verdadero Alberto Cortéz demandó al músico argentino e hizo que la justicia belga le cediera su nombre artístico por 20 años.

Esta orden fue transgredida por el poeta, quien usó el nombre de forma ilegal en Barcelona, por lo que fue detenido en Barcelona.

La discográfica Hispavox pagó su fianza y el caso quedó en los tribunales españoles.

Ambos protagonizaron una pelea mediática por esta razón.

Salud de Alberto Cortéz

En 1996, Alberto Cortéz argentino sufrió una hemiplejia de la que se curó luego de someterse a una operación cardíaca.

Ocho años después, fue operado de la columna vertebral. Su deteriorada salud no fue motivo para que deje de dar conciertos.

"Dios nos regaló la vida para disfrutarla con la mayor intensidad posbile", dijo.

El último miércoles 27 de marzo, fue internado en un hospital ubicado a las afueras de Madrid.

Pocos días después, el jueves 3 de abril, se anunció que el músico había fallecido por una hemorragia gástrica.

En su última entrevista, Alberto Cortéz opinó sobre la muerte lo siguiente: "El día que venga la señora de blanco, me gustaría que llegara como llegó a Yupanqui: afinando la guitarra para un recital. (...) Ya no me pongo metas. Solo amar y amar a mi mujer, con quien llevamos 47 años de casados".

Dos años antes, en 2009, dijo que su esposa Renata, lo acompañaba siempre.

"Estamos muy enamorados. Y yo estoy muy bien luego de la operación de carótida de 1996 que casi me lleva al otro lado. Eso sí, perdí la sensibilidad de la mano izquierda", contó.

Amistad con Arjona

En 2011, durante su visita a Argentina, Alberto Cortéz defendió a su amigo Ricardo Arjona a quienes sus críticos lo llamaban "Serrat de los supermercados".

Su respuesta ante este comentario fue: "Que lo llamen como quieran. Ellos quisieran ser Arjona".

El poeta argentino dijo que lo conoció en el programa de Juan Alberto Badía.

Detalló que, cuando ingresó a su cuarto, encontró un ramo de flores. "Me lo había mandado (Ricardo Arjona). Y nos hicimos amigos", dijo.

Cortéz no solo respaldó a Ricardo Arjona con estas opiniones. También lo comparó con Lope de Vega.

"¿Si Arjona abusa de la metáfora? Nadie usó más la metáfora que Lope de Vega", aseguró.