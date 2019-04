“Contrata a mi padre”: el emotivo video de un joven para buscar trabajo a su padre [VIDEO]

Su padre tiene 59 años y está desempleado desde el 2010. Al ver su situación, Jordi Pascual Jalón, un joven español de 26 años no tuvo mejor idea que realizar un peculiar video para ayudar a su padre en su búsqueda de trabajo, y, a la vez, denunciar la discriminación de varias empresas en España para contratar a gente mayor de edad, pese a que cuentan con todas las capacidades y requisitos para ser contratados.

Con el lema #Contrataamipadre, el vídeo de Jordi muestra a una persona joven que se levanta, prepara su currículo y va a una entrevista de trabajo. Cuando el entrevistador le pregunta “cómo es posible que con su preparación no tenga trabajo”, aparece la imagen real del padre, un hombre mayor, que responde: “Porque tengo 59 años”.

“Un cortometraje para reflexionar sobre la precariedad laboral y la cruda realidad del empleo en España. Pero no es sólo una denuncia social, también es la historia real de una gran persona, de mi ídolo, de mi referente, de mi padre”, se lee en la descripción del video en Youtube. “La idea, que he escrito y dirigido yo mismo, nació hace dos años y la he realizado tal y como la había imaginado, gracias a la ayuda de mis compañeros de trabajo y de mi jefe”, explicó en una entrevista el joven autor del video, que se ha convertido en una campaña viral en las redes.

Según contó el joven y como se puede leer en el currículum que ha publicado en la web Contrataamipadre.com, su padre tiene tres licenciaturas universitarias y dos títulos de máster, siempre ha trabajado en el ámbito empresarial, siendo director financiero de una empresa pyme cuando lo botaron hace nueve años en plena crisis económica de España.

“Con la experiencia que ha tenido estos años, trabajando en puestos directivos, y que no encuentre trabajo, no me entra en la cabeza... Ahora se encuentra fulminado moralmente por el desgaste de ir a entrevistas y que le digan que “no”. Piensa que tiene una edad que ya nadie le quiere”, sostiene el joven quien se encuentra preocupado por la jubilación de su padre.

Jordi Pascual es un joven de 26 años que trabaja como consultor SEO, posicionando las webs de otros en Google, señala La Vanguardia.

Mira el video: