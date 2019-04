La Iglesia cuestionó el aborto legal a una menor abusada por su padrastro

El comunicado oficial por parte del Arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, inicia de la siguiente forma: “cuidar las dos vidas, siempre”. La Iglesia cuestionó el aborto que se realizó de manera legal a la niña de 11 años abusada por su padrastro en Argentina.

Los médicos de una clínica de San Juan, en Argentina, le practicaron la mañana del miércoles 3 de abril una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a la menor, quien llevaba 19 semanas de gestación.

El Ministerio de Salud Pública de San Juan, Argentina, verificó que la menor fue violada por su padrastro. El hombre “se pasaba de cama todas las noches”, según informó radio Mitre. Luego de declarar en Cámara Gessel, los asesores legales del Ministerio Público Fiscal decidieron proceder con la interrupción del embarazo.

La Iglesia se manifestó a través de un comunicado firmado por el Arzobispo de San Juan donde cuestionan el procedimiento realizado a la menor de once años abusada sexualmente. “El derecho pisoteado de la niña embarazada no se restituye vulnerando el derecho a la vida del niño por nacer”, escribió Jorge Lozano. El comunicado completo dice así:

“El aborto provocado esta mañana a una niña de once años con más de cuatro meses de embarazo nos ha conmovido y entristecido. El atropello cometido a su integridad en el ámbito familiar, la violación, el abuso, son experiencias de horror que nos deben cuestionar como sociedad. Un drama semejante no se soluciona con otro drama. El derecho pisoteado de la niña embarazada no se restituye vulnerando el derecho a la vida del niño por nacer. Sucesos de esta envergadura ameritan serenidad y ponderación porque está en juego la vida de seres humanos. Esperamos que el Estado y aquellos a quienes compete hacerlo, así como han obrado rápidamente frente a este penoso suceso, actúen de la misma manera condenando a quien se juzgue haya sido el violador, y también a quienes hubieran encubierto este aberrante hecho. Entendemos que hay que cuidar las dos vidas, siempre. Porque vale toda vida”.