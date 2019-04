Legisladores chavistas piden a gritos enviar a Juan Guaidó al "paredón" [VIDEO]

Fusilamiento, ejecución, muerte. Tal es el destino que legisladores chavistas miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que se halla al servicio del chavismo, desearon para Juan Guaidó. Ello se evidenció cuando este martes corearon, al unísono, "¡Paredón!" al ser consultados acerca de cuál era el final de un 'traidor a la patria'.

Durante su intervención, la dirigente comunista María León lanzó una pregunta a los legisladores que se hallan al servicio del régimen de Nicolás Maduro: "¿cómo se trata a los traidores de la patria?".

"¡Paredón, paredón, paredón, paredón!", respondieron los diputados chavistas.

Luego, León continuó con su alocución: "Quien traiciona a la patria no merece llamarse venezolano ni venezolana. Yo no quiero compartir mi gentilicio con ellos. No quiero", exclamó.

Políticos, periodistas y ciudadanos venezolanos rechazaron las escenas a través de Twitter.

Entre ellos se halla el director ejecutivo de Human Rights en América, José Miguel Vivanco.

"Mientras algunos trasnochados aún no tienen claro qué es lo que ocurre en Venezuela, aquí los payasos del circo autocrático que llaman 'Asamblea Constituyente' piden 'paredón' para Juan Guaidó", escribió Vivanco.

pic.twitter.com/CB2LCLDN48 — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 3 de abril de 2019

Diputada chavista hizo un llamado para enviar al "paredón" a Juan Guaidó este martes. Foto: Captura de video

La respuesta de Juan Guaidó ante petición de "paredón"

En los últimos días, el régimen de Nicolás Maduro intenta cercar a la oposición, ya que la Contraloría inhabilitó a Guaidó por 15 años en el ejercicio de funciones públicas, mientras que el Tribunal Superior de Justicia iniciará investigaciones contra el líder opositor ya que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del titular del Parlamento venezolano.

Ante esta nueva provocación del chavismo, Juan Guaidó se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

Se mostró desafiante y dijo no reconocer la orden de una institución inexistente, ya que la oposición considera que la ANC es un ente ilegítimo que Maduro creó para perpetuarse en el poder.