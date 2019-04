TrabajenVagos: iniciativa busca firmas para demandar a congresistas que falten al trabajo

Colombia, como muchos países en América Latina, atraviesan una dura crisis de representación por parte de sus legisladores. El ausentismo de los congresistas en los Parlamentos incide en la disconformidad de la ciudadanía que expresa su malestar de diferentes formas.

Una de ellas es la iniciativa #TrabajenVagos, creada por la periodista colombiana, Caterine Juvinao, que busca recolectar firmas para demandar a los diputados o senadores de su Parlamento quienes han faltado a sesiones de pleno en más de 30, 50 e incluso algunos hasta 70 oportunidades, cuando la ley solo les permite 5 veces.

La iniciativa #TrabajenVagos se volvió muy popular en Twitter. Caterine Juvinao recibió el apoyo de decenas de líderes de opinión, pero de miles de ciudadanos indignados.

Como parte de un acucioso trabajo de veeduría ciudadana, Caterine Juvinao, de la ONG que lleva el mismo nombre, Trabajen Vagos, reveló una lista de los primeros 30 parlamentarios que se ausentaron en varias oportunidades del congreso de Colombia.

Es tanta la falta entre los diputados y senadores del Parlamento de Colombia que de prosperar la demanda de la iniciativa #TrabajenVagos, estos podrían perder la investidura y por consecuencia el trabajo como legisladores.

Con el informe en mano, la periodista Caterine Juvinao salió a las calles a preguntar a la gente si es que se sumaría a la causa de #TrabajenVagos y estos indignados dijeron que sí.

Me cuentan que varios congresistas del ranking de ausentistas se reunieron ayer a ver ‘cómo me hacían pagar’ porque ‘ella no sabe con quiénes se está metiendo’. Que me van a demandar y a atacar mi vida personal.



Señores: sí sé con quiénes me estoy metiendo y no les tengo miedo.