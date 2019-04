"Me siento vulnerada", habla la mujer cuyo engaño fue captada por Vigilancia

Chile se encuentra dividido por el caso de la mujer captada por cámaras de seguridad en la localidad de Quintero. Mientras unos defienden su derecho a la privacidad, otros afirman que de haber estado en lugar del trabajador que fue testigo de la infidelidad hubieran alertado a la pareja de ella por un tema “moral”.

La mujer de Chile finalmente confirmó que demandará a la municipalidad de Quintero. “A mí me destruyeron, de pasadita a mi familia y también a mi expareja. Estoy con crisis de angustia”, aseguró para 24 Horas, un medio local del país sudamericano. Además, se defendió de las acusaciones de infidelidad.

La profesora compartía la vivienda con el padre de sus cinco hijos. Su matrimonio, según ella, estaba en vías de llegar a su fin. Sin embargo, las imágenes del engaño en las que ella aparece regresando de una reunión con amigos, a las cuatro de la mañana, abrazando a otro hombre, precipitaron la separación.

Además, el padre de sus hijos fue a encararle, si no la infidelidad, el hecho de haberle ocultado que estaba saliendo con otra persona en Quintero, Chile.

Lo que la mujer de Chile reclama es que el sistema de video vigilancia de la municipalidad haya “vulnerado” su privacidad.

“No me dan ganas de salir por lo mismo, porque pienso que todo el mundo me está grabando. Pienso que todo el mundo está espiando mi vida. Porque ya me sentí vulnerada”, explicó, de acuerdo al medio citado.

PUEDES VER Suspenden al trabajador que descubrió infidelidad de mujer con cámaras de vigilancia

Su denuncia pública ha obligado al municipio de Quintero a poner sobre el tapete el tema de los mecanismos de seguridad del sistema de cámaras de vigilancia.

Por su parte, el abogado de la educadora insistió en que hubo un “seguimiento” por parte del operador.

La municipalidad de Quintero, Chile, ya coordinó con la empresa encargada del sistema de vigilancia a través de cámaras y consiguió que despidieran al responsable. Y las imágenes de la supuesta infidelidad las conoce todo el pueblo.