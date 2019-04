Trump celebra que México detenga migrantes en frontera sur

Luego de que se revelara hoy que México impedirá el ingreso de migrantes por su frontera sur, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la decisión mediante un comunicado.

En su cuenta de Twitter, el mandatario publicó que, después de muchos años, México tomó medidas respecto a la migración.

Agregó que los Guatemala, El Salvador y Honduras no utilizan de la forma ideal los fondos que los Estados Unidos les otorga para detener el ingreso de personas de otros países.

"Después de muchos años (décadas), México está deteniendo a un gran número de personas en su frontera sur, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. ¡Todos ellos han estado tomando dinero a los EE.UU. durante años, y sin hacer absolutamente nada por nosotros, al igual que los demócratas en el Congreso!", escribió Trump.

After many years (decades), Mexico is apprehending large numbers of people at their Southern Border, mostly from Guatemala, Honduras and El Salvador. They have ALL been taking U.S. money for years, and doing ABSOLUTELY NOTHING for us, just like the Democrats in Congress!