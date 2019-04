Aseguran que periodista venezolana huyó a México haciendo creer que estaba desaparecida

La periodista venezolana Amanda Umek tenía más de 24 horas desaparecida. Su esposo, familiares, medios comunicación, periodistas y activistas de los derechos humanos, tanto en el país llanero como fuera de el, denunciaron lo que ocurría con la comunicadora.

En días anteriores, Umek había denunciado, a través de un video, cómo el actor y director de la casa del artista, Roberto Messuti, quien actualmente apoya al gobierno de Nicolás Maduro, estaba en Morrocoy, una playa de Venezuela, mientras el país se encontraba completamente sin luz.

Sin embargo, el dí de hoy, la periodista de Venezuela, erradicada en Estados Unidos, Carla Angola, y el periodista también venezolano en el mismo país, Sergio Novelli, informaron a través de sus cuentas de Twitter que Amanda Umek no había desaparecido y se encontraba en México “sana y salva”.

“Periodista Amanda Umek apareció viva en México, me lo dice su esposo. Corrimos a denunciar su supuesta desaparición y espero que no hayamos sido burlados en nuestra buena Fe. Me alegra que estén bien, Amanda. Explícale al país qué pasó”, escribió Angola en las redes sociales.

#ATENCION Periodista @AmandaUmek apareció viva en México, me lo dice su esposo. Corrimos a denunciar su supuesta desaparición y espero que no hayamos sido burlados en nuestra buena Fe. Me alegra que estén bien, Amanda. Explícale al país q pasó. #CasoCerrado — Carla Angola (@carlaangola) 2 de abril de 2019

“Confirman familiares que Amanda Umek está en Mexico. Solo esperamos una explicación sensata de su parte. Todo el gremio se movilizó para exigir apareciera con bien. Solo esperamos no haber sido utilizados para un objetivo oscuro. Esperamos los comentarios de Amanda Umek al respecto”, dijo Novelli.

Confirman familiares q Amanda Umek está en Mexico. Solo esperamos una explicación sensata de su parte. Todo el gremio se movilizó para exigir apareciera con bien. Solo esperamos no haber sido utilizados para un objetivo oscuro. Esperamos los comentarios de @AmandaUmek al respecto — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 2 de abril de 2019

Por otro lado, según la periodista Ángela Vera, Amanda se había comunicado con sus amigas a través de Whatsapp y les dijo que debía salir del grupo y que luego explicaría el por qué.

Tanto es verdad, que comunico que la periodista Amanda @AmandaUmek nos ha jugado sudor y lágrimas. No está desaparecida. Ayer a las 1:30 pm en un chat por WhatsApp de amigas, les comunicó que debía salirse del grupo y que luego les avisarí el porqué.

Amanda compró boleto aéreo: https://t.co/AexFO34dtk — Angela E Vera Lefeld (@uguelo) 2 de abril de 2019

Pero, el esposo de Umek, siguió insistiendo, a través de un video, que la periodista seguía desaparecida.

“Lo que estoy diciendo no es mentira. Mi estado de preocupación es bastante grande. No sé nada de mi esposa”, dijo Rainiero Pedroza.

VIDEO | Rainiero Pedroza, esposo de Amanda Umek, insiste en que la periodista sí está desaparecida. Hay varias versiones de Twitter que desmienten a Amanda y a Rainiero. Aquí la versión del esposo. Video: @carlaangola pic.twitter.com/sMo7rzJlbl — Lohena Reverón (@lareveron10) 2 de abril de 2019

Vera también dijo en otro tuit que una amiga cercana le había informado que Umek había comprado dos boletos de viaje.

Qué barbaridad: ¿Cómo harán ellos dos para desmentir la versión de la amiga de Amanda que nos informó que hasta en la agencia de viaje donde trabaja una de las amigas del chat, Amanda compró dos boletos?

¿Con qué cuento saldrán cuando ella avise estoy acá, tuve que huir? — Angela E Vera Lefeld (@uguelo) 2 de abril de 2019

“Mintió descaradamente preparando su huida con matriz de opinión de amenazas de muertes (que fueron de su autoría) y así hacer ver, su desaparición”, siguió el hilo informativo de Vera, afirmado que la periodista venezolana iba a pedir asilo en México para Estados Unidos y así pode reunirse con su esposo, ya que la misma no tiene visa.

“Entienda, todo fue preparado por ella y esposo. Amanda, repito, no está desaparecida. Su esposo no vive en Venezuela. Resulta que ella desde hace meses quería irse del país. No tiene visa,su esposo,sí y logró irse. Idearon desaparición para ella salir de acá".