Estudiante de teatro apuñala a dos compañeros mientras ensayan violenta escena

Una violenta escena de teatro se convirtió en realidad cuando un estudiante de la Universidad de Hartford de Estados Unidos apuñaló a sus dos compañeros mientras ensayaban.

Jake Wascher de 21 años sería el alumno que casi cometió un asesinato el sábado pasado, según el diario Washington Post.

La cadena ABC News informó que una fuerte discusión entre las víctimas y el joven actor habría provocado que este los apuñale con un cuchillo.

El arma blanca iba a ser utilizado durante la obra de teatro cuya historia narraba el apuñalamiento ficticio entre dos participantes.

Uno de los heridos sufrió heridas en el pecho y la espalda. Mientras que el otro fue acuchillado en la zona torácica y cerca de los riñones.

Ambos se encuentran graves en un centro de salud a donde llegaron por el apoyo de una ambulancia.

