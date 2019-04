Activistas semidesnudos interrumpen en el Congreso para protestar por medioambiente [FOTOS]

En Reino Unido, un grupo de activistas medioambientales irrumpió en el debate sobre el brexit que se realizaba en la Cámara de los Comunes.

Este lunes, cerca de una docena de personas semidesnudas ingresaron a la galería pública del Parlamento de Reino Unido. La protesta de los activistas se dio cuando los legisladores estaban discutiendo sobre las medidas a tomar para la salida del país británico de la Unión Europea.

El ‘divorcio’ entre la Unión Europea y Reino Unido, conocido como el ‘brexit’, fue interrumpido por los miembros del colectivo ‘Extinción de la rebelión’, quienes estaban vestidos con ropa interior negra y tenían el pecho pintado.

Ellos se acercaron al salón de plenos, que suele estar abierto para que los ciudadanos sigan el debate de sus congresistas, y se plantaron frente a los miembros de la Cámara de los Comunes. Untaron sus manos con pegamento y las pusieron contra el vidrio, a fin de evitar que el personal de Seguridad del Parlamento de Reino Unido los desaloje.

“Estamos obligados a actuar de esta manera porque nuestro gobierno y los medios de comunicación nos ignoran de manera flagrante e imprudente” afirmó uno de los activistas identificado como Mark. “Al desvestirnos en el Parlamento”, indicó, “resaltamos la vulnerabilidad que todos nosotros compartimos ante la ruptura ambiental y social”, aseguró.

Entre las “exigencias” del grupo ambientalista, se encuentra el pedido al gobierno de Reino Unido para que “adopte medidas legalmente vinculantes” a fin de reducir las emisiones de carbono.

A pesar de la intervención, la Cámara de los Comunes siguió con el debate. Finalmente, el Parlamento de Reino Unido ha vuelto a rechazar las alternativas del brexit negociado por la primera ministra Theresa May.

