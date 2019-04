Alarma por caída de meteorito en Florida que creó una bola de fuego verde en el cielo

Habitantes de Florida, Estados Unidos, fueron sorprendidos por un extraño acontecimiento ocurrido en el cielo poco antes de la medianoche del último sábado, informó CNN. Se trata de una bola de fuego azul verdosa que cayó desde el cielo, según detallaron algunos residentes que fueron testigos del hecho.

El evento ocurrió alrededor de las 23:52 horas, cerca del condado de Taylor, entre el norte de Florida, y el sur de Georgia, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“¡Vi una luz extraña que caía del cielo por Youngstown esta noche!, ¡¿Qué demonios es eso?!”, se escucha en los videos de algunos pobladores de la zona, quienes registraron el momento del evento y lo difundieron en las redes sociales.

Tras los reportes de los ciudadanos y la alarma que se suscitó en redes sociales, miembros del Servicio Nacional de Meteorología, finalmente, confirmaron que se trató de la caída de un meteorito.

Según la agencia, el cuerpo cayó a tierra o se desintegró luego de ser “observado en el cielo por personas en Florida”, informó el diario El Nuevo Herald.

De acuerdo a las autoridades del Servicio Nacional Meteorológico, el destello del meteorito provocó un brillo tan intenso que los satélites que usualmente rastrean rayos y tormentas eléctricas, lo detectaron.

La agencia meteorológica publicó algunas imágenes del momento en que el sistema de ubicación de rayos GOES registró al meteorito.

En tanto, la oficina del Servicio Meteorológico en Charleston, Carolina del Sur (Estados Unidos), también registró el brillo de la bola de fuego en el cielo. En el sur de Georgia, igualmente, se pudo ver el momento de la caída del meteorito.

Did you see it? A meteor was caught on GOES Lightning Mapper (GLM) around 3:52Z or 11:52 PM ET! pic.twitter.com/6FnUCN83EJ