Reducen jornada laboral y otra vez suspenden clases por apagones

El gobierno de Venezuela decretó este domingo la reducción de la jornada laboral y la suspensión de clases por el agravamiento de los apagones. “Para conseguir consistencia en la prestación del servicio eléctrico, el gobierno bolivariano decide mantener suspendidas las actividades escolares y establece jornada laboral diaria hasta las dos de la tarde en instituciones públicas y privadas”, informó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Venezuela sufre una cadena de apagones desde el lunes que han paralizado las actividades normales en la práctica totalidad del país y provocado un problema de abasto de agua potable, provocando las primeras protestas en diversas zonas del territorio venezolano en contra del Gobierno de Maduro.

Varias manifestaciones se produjeron el domingo en Caracas por los recurrentes cortes eléctricos que han venido afectando el país, en especial el interior del país petrolero.

El presidente Nicolás Maduro, que suele achacar los apagones a sabotajes, dio luz verde a los colectivos civiles que lo respaldan para contener las protestas que tilda de “guarimbas violentas” para derrocarlo.

Joaquín Rodríguez, un abogado de 54 años, golpeaba con dos envases de plástico durante una protesta en Los Palos Grandes, otrora acomodada zona de Caracas. “Nuevamente un apagón nacional nos está afectando nuestra calidad de vida, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos teléfonos, estamos incomunicados, hemos llegado a lo peor que podemos imaginar”.

Hasta ahora el Gobierno ha responsabilizado a la oposición venezolana y a EEUU por “atacar” el sistema eléctrico con métodos electromagnéticos, mecánicos, fusil de larga distancia e incendios. El gobierno reiteró que atentados “terroristas” han dañado la central hidroeléctrica de Guri, que genera el 80% de la energía eléctrica en Venezuela. ❖