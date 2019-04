Ocho ancianos terminaron en el hospital tras consumir brownies con marihuana

Una tranquila reunió de ancianos en una asilo de Ontario, en Canadá, terminó de insólita forma. Los adultos mayores fueron enviados al hospital tras presentar extraños síntomas luego de consumir unos 'inofensivos' brownies de chocolate en el almuerzo.

Como todos los años, los abuelos fueron agasajados por su hogar, el Dunchurch Community Centre de Canadá, pero ese día de disfrute finalizó inesperadamente porque ocho de sus protagonistas terminaron en el hospital producto de una intoxicación por comer brownies con marihuana.

Los ancianos perjudicados comenzaron a sentir mareos, boca seca, desorientación; algunos, náuseas y vómitos. Según médicos de la clínica en Canadá que los atendieron, hallaron en la sangre de los adultos mayores una regular cantidad de químicos que se encuentran en el cannabis.

Tras hacerse público este incidente, la policía de Canadá inició una investigación para hallar al culpable. "No hemos reducido cómo o qué sucedió, pero parece que lo hemos reducido a ... brownies de chocolate", dijo el comisario de West Parry Sound OPP Miles Loach en una entrevista el diario The Globe and Mail.

Las sospechas se dirigen al responsable de los alimentos de ese día (jueves 21 de marzo), el casi retirado proveedor James McNurdo. Él decidió colaborar con la policía voluntariamente para dar con el verdadero culpable de la intoxicación de los ocho ancianos.

De acuerdo a lo que indicó McNurdo, el día ve la actividad la comida se sirvió como buffet, por lo que cualquier persona podría haber rociado aceite de marihuana sobre los brownies de chocolate.

Por el momento, las investigaciones de este caso que sorprendió a los ciudadanos en Canadá sigue su curso. Por ahora, el proveedor es solo un testigo y no ha recibido cargos.