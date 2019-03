Colectivos de Maduro disparan a manifestantes con armas de largo alcance [FOTOS y VIDEOS]

Detonaciones y represión acrecientan la crisis en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro intenta acallar la voz de su pueblo y saca a colectivos armados en un intento de frenar a los ciudadanos que se volcaron a las calles de Caracas para mostrar su hartazgo por los masivos apagones que sumen en el caos y provocan muertes. Dos heridos de bala es el saldo de la violencia.

Según denunciaron a través de Twitter, al sonido de las cacerolas y los gritos de disconformidad intentaron acallarlos a disparos.

Tras siete días consecutivos de apagones intermitentes Caracas se ha encendido. Por ello, las balas corrieron en la caraqueña avenida Fuerzas Armadas.

Los videos difundidos en Twitter muestran al grupo paramilitar con armas de larga distancia disparando a los manifestantes. Otra grabación muestra a una víctima herida tras ser alcanzada por el fuego.

Dos manifestantes heridos de bala por la arremetida de los colectivos (video) pic.twitter.com/xLDSFGGu0n — Manuel Malaver (@MMalaverM) 31 de marzo de 2019

Ante el hecho, Juan Guaidó cuestionó que los miembros de las Fuerzas Armadas ubicados en el complejo militar Fuerte Tiuna permitieran que se inflinja tal grado de violencia contra los manifestantes.

¿Y en Fuerte Tiuna van respaldar la protesta del Pueblo o permitirán que bandas armadas y paramilitares a sueldo masacren a la gente?



Ayer trajeron gente en autobuses porque no tienen Pueblo. El Pueblo de verdad está protestando y pidiendo la salida del dictador.#SeTienenQueIr pic.twitter.com/XuS8U2tOHw — Juan Guaidó (@jguaido) 31 de marzo de 2019

El diario El Nacional también dio cuenta de la escalada de violencia y publicaron un video en el que se muestra a un grupo de colectivos intentando forzar la entrada a un edificio.

Así intentaron ingresar a edificios en la avenida Fuerzas Armadas los colectivos este #31Mar

Plenamente identificables, por cierto.

Video: cortesía. pic.twitter.com/Ef36HlHqW0 — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) 31 de marzo de 2019

También se publicaron videos en los que se observa a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana allanando los departamentos de quienes protestaban en Barquisimeto.

Identificación de los miembros de colectivos chavistas

Arriesgando sus vidas, algunos ciudadanos fotografiaron a los miembros de los colectivos chavistas a fin de que sean identificados.

Los heridos de la represión en Caracas

Protestas en Caracas

"Nuevamente un apagón nacional nos está afectando nuestra calidad de vida, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos teléfonos, estamos incomunicados, hemos llegado a lo peor que hemos podido imaginar", narró a la AFP Joaquín Rodríguez, un abogado de 54 años, en alusión a los apagones intermitentes desde hace una casi una semana.

En algunos sectores de Caracas las protestas fueron reprimidas por colectivos, como se les conoce a los civiles armados chavistas a los que el presidente Nicolás Maduro ha dado luz verde para contener las protestas.

"Hay represión fuerte de colectivos encapuchados con armas disparándole a la población", confirmó un habitante de Cotiza, un sector popular de Caracas donde se escenificaron manifestaciones espontáneas por los recurrentes apagones.

Mauricio Marcano, un comerciante de 30 años que salió a protestar junto a sus vecinos, también denunció la presencia de colectivos armados que reprimían protestas escenificadas en el centro de Caracas, donde policías bloquearon algunas calles para contenerlas.

Luego que un nuevo apagón dejara a oscuras la capital y varios estados la noche del sábado, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, reiteró que se trataba de otro sabotaje.

"El gobierno bolivariano se dirige al pueblo de Venezuela y al mundo y denuncia la infame y brutal perpetración de dos ataques programados y sincronizados contra el sistema eléctrico nacional para obstruir de manera criminal y homicida los inmensos esfuerzos del gobierno revolucionario (…) para estabilizar el servicio de energía eléctrica", sostuvo en declaraciones transmitidas por la televisión gubernamental.

Tras sumarse a las protestas, que se replicaron en varios sectores de la capital venezolana, Dina de Ornella clamó ayuda a la comunidad internacional.

"La comunidad internacional que se dedique a nosotros porque nosotros nos estamos muriendo, la gente se está muriendo en los hospitales, abandonan a los niños en la calle porque no hay alimentos, por favor, ayudénnos, se lo pedimos, por favor", sostuvo.

El opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, había pedido durante una concentración el sábado salir a protestar cada vez que se produjeran fallas eléctricas y de agua, en severa escasez.

Las interrupciones eléctricas completaban varios días este domingo en estados como Zulia, severamente golpeado desde hace una década por racionamientos.

"Llevamos seis noches completas sin luz, estamos como en la era de las cavernas", se quejó Chiquinquirá Bermúdez, habitante de Los Puertos de Altagracia, adyacente a la capital Maracaibo.

Fuente: AFP / NanoNews