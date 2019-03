Estudiante sube a auto pensando que era su Uber y terminó siendo asesinada [FOTOS]

Lamentable. En Estados Unidos, un conductor se hizo pasar por Uber, y asesinó a una joven que confundió el auto. Samantha Josephson es el nombre de la universitaria que a las dos de la mañana llamó al servicio de transporte para regresar a su hogar.

El chófer de Uber canceló el viaje porque la joven no se presentaba, sin embargo ella ya había subido a otro auto. A las afueras de Columbia, Estados Unidos en una zona boscosa unos cazadores encontraron el cuerpo de la joven sin vida en horas de la madrugada.

El impostor de 24 años fue arrestado y está siendo imputado con los cargos de secuestro y asesinato. En su auto se encontró la sangre y teléfono de Samantha Josephson. Nathaniel David Rowland intentó escapar, sin embargo la policía lo capturó rápidamente.

La policía encontró diversos productos de limpieza en el auto, tales como lejía, toallitas o germinicidas. Según informa La Vanguardia, el vehículo tenía instaurado el cierre de seguridas para niños, por lo que Samantha Josephson no pudo escapar.

En tanto el padre de Josephson compartió en Facebook unas palabras que hicieron lagrimear a más de uno: "Con mucha tristeza y con el corazón roto comparto esto. Extrañaré y amaré a mi pequeña niña por el resto de mi vida. Samantha ya no está más con nosotros, pero ella no será olvidada. Es muy difícil escribir y compartir eso, pero la amo con todo mi corazón. Podría escribir más cosas pero esto me mata. Me siento mientras escribo esto y lloro viendo la foto".

En Facebook se han compartido muchos mensajes de apoyo: "Bendiciones para ti y tu familia. Espero que Dios esté contigo", "Lamento mucho la pérdida", "Les mando oraciones", "Rezo por ti y tu familia, mucha fuerza", "Espero que obtengan justicia".

Los usuarios de Facebook han reiterado sus mensajes de apoyo y cariño, sin embargo también han exigido justicia a las autoridades.