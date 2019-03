“Maduro, mataste a mi esposa, también mátame a mí”: desgarrador reclamo tras apagón en Venezuela [VIDEO]

Venezuela estuvo a oscuras este viernes y este sábado. Afectó a Caracas y además a 20 de los 23 estados. No existe ninguna explicación sobre el apagón masivo en tierras venezolanas, pero la falta de energía eléctrica ha agudizado la crisis de salud en los hospitales.

Sumado al desabastecimiento de los medicamentos, los médicos y enfermeras no asisten a los enfermos porque el gobierno de Nicolás Maduro decreta días no laborales cuando se producen los apagones que dejan a Venezuela sin luz.

Uno de los casos más dramáticos que se han podido conocer a través de las redes sociales es el de un hombre de cabellos blancos que perdió a su esposa y que culpa directamente a Nicolás Maduro por la muerte de la madre de su hija tras un apagón en Venezuela.

“Murió porque no había asistencia en el hospital. Porque no tenían medicamentos. Por eso murió la mujer de mi vida. Por eso murió la madre de mi hija, me entiende”, explica hablando directamente a la cámara, sostenida por un reportero que está en Venezuela.

Desafiante, el viudo no duda en acusar directamente al régimen de Nicolás Maduro. “Estos delincuentes que están en el gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud”, dice, ante la crisis agudizada durante el régimen chavista.

“Y ya yo ahora no tengo miedo”, dice el hombre reclamando hacia la cámara, mostrando el rostro desencajado por la indignación y el dolor. “Haz lo que tú quieras Maduro, conmigo también. Mataste a mi esposa, también mátame a mí”, pide sin vacilación alguna el hombre natural de Venezuela.

Aunque el servicio de luz se ha restablecido en varios sectores, todavía hay algunas zonas de Venezuela que se han quedado a oscuras. La crisis de la energía eléctrica se ha sumado al desabastecimiento de alimentos y medicamentos en el país petrolero en este mes de marzo, que registró cuatro apagones.