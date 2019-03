Cambio de horario en España: ¿Cuándo se deberán ajustar los relojes?

Este domingo 31 de marzo se realizará el cambio de horario de verano 2019 en España, como parte de una directiva europea que implica a todos los países de la Unión Europea.

La medida considera que el último fin de semana de marzo, los relojes se deben adaptar al horario de verano, es decir que la madrugada del sábado al domingo, todos los habitantes de la Unión Europea deben adelantar los relojes una hora. Dicha disposición aplica en todos los países pertenecientes a la UE.

Cabe mencionar que el actual modelo es un efecto de la Crisis del Petróleo, pues en los primeros años 70, cuando la Comunidad Económica Europea decidió institucionalizar el modelo para aprovechar mejor las horas de luz y promover el ahorro energético. España es uno de los países que se sumó a la medida.

Este ajuste en el reloj de España se realiza dos veces al año, ello ocurre el último domingo de marzo y el último de octubre. Los momentos de cambios de horario fueron determinados tomando en cuenta el hecho de que en España existen dos horas oficiales: para la Península y el archipiélago balear y otra para Canarias, que va una hora por detrás desde 1922.

Sin embargo, este cambio de horario no posee aceptación total pues la Cámara aprobó el pasado 26 de marzo en Estrasburgo apoyar el fin del cambio de hora para 2021. Con ello los eurodiputados buscan que el cambio de horario ocurra por última vez ese año, según los países decida usar el horario de invierno o verano. No obstante, cada país es independiente de decidir su horario; en España aún no se determina.

Lo concreto es que hasta que sea elegido el tipo de horario a adoptar, este domingo se realizará el cambio al horario de verano, con lo cual se adelantarán los relojes una hora, es decir a las 2:00,hora peninsular española, se pasará directamente a las 3:00.