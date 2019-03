Virus prehistóricos 'gigantes' que permanecieron bajo el hielo reviven gracias al cambio climático

Virus prehistóricos que se hallaban enterrados bajo gruesas capas de hielo amenazan a la humanidad. Debido al incremento de la temperatura global y el aceleramiento del cambio climático, antiquísimos agentes letales vuelven al juego de la enfermedad y la muerte.

Entre las capas derretidas del hielo Ártico y en Siberia se hallaron al Mollivirus, Pandoravirus y Phitovirus sibericum.

La comunidad científica detalla que el Mollivirus es el más grande jamás encontrado. pues su material genético multiplica por 50 al virus del VIH, pues este apenas posee 9 genes.

Jean-Michel Claverie lideró experimento que trajo a la vida un virus prehistórico. Foto: BBC

Científicos de un equipo multidisciplinar de la Universidad de Aux Marseille dieron con este virus gigante en el año 2000 en Chukotka, al noreste de Rusia. Lo encontraron a 30 metros de profundidad entre las capas heladas de la tundra siberiana, conocidas como 'permafrost', alejados de la luz y del oxígeno.

Además, demostraron que una vez descongelados pueden ser tan potentes como en tiempos prehistóricos, incluso pueden llegar a eliminar a la especie humana, advierten. Pues ellos lograron revivirlo y, luego, infectaron una ameba.

Jean-Michel Claverie, quien dirigió el experimento, teme que, a medida que las regiones árticas se descongelan y que la actividad como la exploración de petróleo comienza a profundizar en el terreno que alguna vez fue impermeable, podría desencadenar un brote devastador de virus contra los cuales los humanos no resistirían.

También considera que las actividades extractivas podrían acelerar la tragedia.

“Eliminarán capas de permafrost de hace un millón de años y lo que hay en esas capas podría revivir", advierte.

“Con nuestro descubrimiento de poder revivir virus de hace 30,000 años, sabemos que existe el riesgo", señala.

“Pero no sabemos qué tipo de virus hay en esos lugares. Es realmente imposible decirlo".

"Tienen muchos genes, pero la mayoría de ellos no se parecen a nada que ya se haya encontrado en el planeta", detalló.

Aunque también refirió que estos virus desconocidos para la modernidad podrían ayudar a salvar vidas.

El panorama resulta amenazante si se toma en cuenta que el Ártico se está derritiendo a un ritmo catastrófico, ya que un informe reciente del Consejo Ártico señala que la zona podría hallarse libre de hielo en los veranos a partir del 2030.

Además, la fecha coincide con el límite que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) estableció para detener el avance del aumento de la temperatura global. Según su reporte, actualmente la sociedad basada en la industria y el consumismo avanza hacia un aumento de 3° C, muy por encima de los 2° C contemplados en el Acuerdo de París.

Posibilidades improbables

Sin embargo, para Carl Zimmer, corresponsal de ciencia del New York Times y autor del libro A Planet of Viruses, la humanidad aún no corre un riesgo latente.