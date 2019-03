"Quiero cambiar la perspectiva de los partos”: mujer da a luz en su casa y lo transmite en Facebook

Kara Baker, una mujer de Estados Unidos, sorprendió a cientos de internautas al transmitir en vivo por Facebook Live el nacimiento de su cuarto hijo, al que dio a luz en el baño de su casa sin asistencia médica.

Luego de sufrir una experiencia traumática en un centro médico durante el nacimiento de su primer hijo, la joven de 28 años, quien reside en Misuri (Estados Unidos), decidió transmitir el parto de su bebé en vivo para romper con los tabúes que giran en torno al parto natural y sus “dificultades”.

Kara Baker, de 28 años, indicó que quiere romper los tabúes sobre los partos caseros. Foto: Daily Mail

En una entrevista con el diario británico Daily Mail, la mujer confesó que lo que más la aterrorizó del parto de su primogénito fueron las facturas médicas que tuvo que pagar en un centro médico de Estados Unidos, de las que una llegó incluso a los 40 000 dólares.

“No había un médico allí para' entregar 'a mi bebé, solo las enfermeras, no practicaron el pinzamiento del cordón, me desanimaron de amamantar y la factura fue de 40 000 dólares”, contó Kara al medio británico.

Este fue uno de los principales motivos por los que Kara renunció a los hospitales y centros de maternidad y, para la llegada de su cuarto hijo, decidió dar a luz en casa con la compañía de su esposo y el resto de su hijos.

La joven es madre de 4 hijos: Brylie, de 4 años, Barrett de 3, y Ash, de 15 meses, y el último, Molly Fay Baker, del que transmitió su parto en vivo el pasado 23 de marzo.

Kara Baker decidió alumbrar a su cuarto hijo en su casa tras una experiencia traumática con su primogénito. Foto: Daily Mail

Según comentó la mujer, la decisión de dar a luz en su casa no fue tan difícil, pues ya había tenido dos partos sin asistencia médica que resultaron exitosos, y quería demostrar que los partos caseros o naturales no tienen muchas complicaciones como muchos creen.

Antes de su tercer parto, empezó a buscar videos de Youtube sobre mujeres que dan a luz en su casa y las formas que utilizan para hacerlo, por lo que, al poco tiempo, decidió alumbrar a su hijo en el agua.

“Era una mujer que daba a luz sin ayuda, con su esposo e hijos presentes, y mientras empujaba a su bebé hacia afuera”, contó sobre uno de los videos que encontró en Internet.

Asimismo, explicó que ver varios nacimientos naturales a través de videos le ayudó a superar el miedo y “las historias de terror que cuentan”.

“Quiero cambiar la perspectiva de los partos. El nacimiento no es un evento médico, no se debe temer y no tiene que ser doloroso… Las empresas nos dicen qué hacer y qué pensar, en lugar de escuchar nuestros cuerpos y dar a luz de la manera en que las personas lo han hecho durante miles de años”, expresó la madre de Estados Unidos.