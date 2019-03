Diputado mexicano: "Fuimos colonizados por la peor de las razas"

"La peor de las razas". Así calificó el diputado por Morena en el Congreso de Tabasco a los españoles tras asegurar que los problemas de corrupción de México se deben a la conquista que emprendió siglos atrás el país europeo.

Este hecho ocurrió luego de que se diera a conocer que el presidente Andres Manuel López Obrador le envió una carta al rey Felipe VI de España en la que le exigía que pida disculpas al país que representa por los efectos de la colonización.

En ese sentido, Charlie Valentino León Flores Vera calificó al suceso histórico como un "daño".

"Ese daño es un daño que venimos viviendo hasta nuestros días, pues desgraciadamente fuimos colonizados por la peor de las razas, que son los españoles, y yo no les pediría que pidieran disculpas, sino qeu se arrodillaran ante nuestro país porque gracias a ellos estamos viviendo toda la corrupción, porque realmente nos colonizaron ellos", comentó.

LÓPEZ OBRADOR ENVIÓ CARTA A REY DE ESPAÑA

El lunes pasado, el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, confesó que envió una carta al rey de España y al papa Francisco para solicitarles que se disculpen con los pueblos originarios de su país por los daños que les generó la conquista.

"No vamos a dar a conocer la carta para esperar que se serenen las cosas, fue bueno, no voy a dejar de decirlo, me siento hasta contento porque se despertó un debate que es importante", manifestó.

Añadió que su intención es llevar una "muy buena relación con todos los gobiernos del mundo".

Para ello, dijo que defenderá los ideales de la población mexicana "sin extravagancias, sin protagonismos, ahora que se suscitó la polémica por la carta, actuamos con prudencia".

El mandatario afirmó estar "contento" por la polémica y el debate que su pedido originó en el mundo.