“Es una lista de deseos”: legisladora cuestiona plan de Ministro de Educación de Brasil

En Brasil, se viralizó el reclamo de una legisladora al ministro de Educación Ricardo Vélez Rodríguez. Con suave voz, la diputada Tabata Amaral expresó sus cuestionamientos al plan presentado por el responsable de la cartera educativa de su país, aduciendo que se trataba de una lista sin objetivos claros.

“En un trimestre no es posible que usted presente un ‘power point’ con dos, tres deseos para cada área de la Educación. ¿Dónde están los proyectos, las metas, quiénes son los responsables? Esto no es un proyecto estratégico. Esto es una lista de deseos”, aseguró la legisladora de Brasil, Según Observatorio G.

Tabata Amaral, de 25 años, elegida por el Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva en São Paulo presionó al ministro Ricardo Vélez Rodríguez, teólogo naturalizado brasileño. Ella le preguntó qué debía esperar de uno solo de los proyectos y en qué plazos. Aclaró que no estaba pidiendo resultados, pues solo habían transcurrido tres meses, pero sí quería un programa estratégico.

Por su parte, el ministro de Educación de Brasil indicó que los datos cuantitativos los tenían el resto de los integrantes de Educación.

Después de preguntar “sin obtener respuesta” sobre los proyectos y metas a mejorar, la diputada Tabata Amaral señaló que la cartera de Educación no debía enunciar que quería hacer, sino explicar cómo lo haría. “El mayor desafío que tenemos no es estar haciendo lista de deseos. Es implementar, de hecho. Y la gente no implementa sin un cuerpo preparado, sin personas que no tienen experiencia”, explicó.

“Salgo de la reunión extremadamente decepcionada con su incapacidad de presentar una propuesta, de saber datos básicos y fundamentales. Es una falta de respeto, no sólo a la educación, no sólo al ministerio, no sólo al Parlamento, sino a Brasil como un todo”, finalizó la legisladora dirigiéndose al titular de la cartera de Educación.

El video está en portugués