México declara alerta amarilla fase 3 por nueva explosión en volcán Popocatépetl

El gobierno de México ha declarado en alerta "amarilla fase 3" la actividad del volcán Popocatépetl luego de que la mañana del último jueves 28 de marzo se registrara una nueva explosión. Esto convierte el nivel de peligro de intermedio a alto.

El Centro Nacional para la Prevención de Desastres y la coordinación de Protección Civil del gobierno invitaron a la población amenazada que se ubica en los estados de Puebla, Ciudad de México y Morelos a que esté atenta a la actividad volcánica.

Pese a la nueva erupción del volcán Popocatépetl y la posible amenaza de una dañina neblina que afecte a los pobladores de las zonas aledañas, aún no se tiene previsto la evacuación de los mismos hasta un lugar seguro.

Sin embargo, según afirmaron fuentes del gobierno de México al medio RT, ya se han identificado rutas de evacuación y todo un plan de emergencias ante una posible erupción del volcán Popocatépetl.

Por su parte, el secretario general del gobierno del estado de México, Fernando Manzanilla Prieto, afirmó que volcán Popocatépetl aún se encuentra lejos de "tener una erupción que pueda generar una contingencia".

El funcionario agregó que la situación en la que se encuentra el volcán es similar a la que se registró en 2013 cuando expulsó material incandescente y ceniza que provocó que se activaran los protocolos de alerta.

“Ya hemos estado en este semáforo, en esta fase, hace seis años entonces no es algo que no hayamos vivido antes (…) no hay ninguna certeza de que esto avance hacia algo más”, dijo.

Orlando Flores, coordinador de Protección Civil estatal, detalló que para que el volcán pase a la "fase rojo 1" es necesario que su actividad sea más constante y que la erupción de ceniza y materiales amplíe el radio de su expulsión.