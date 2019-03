Así luce la lengua de un joven tras consumir hasta seis energizantes al día

Dan Royals es un docente asiático, cuya “adicción” a las bebidas energizantes le ha traído consecuencias nefastas para su salud bucal. Según ha contado en un testimonio de Facebook, solía beber hasta seis de estos productos durante el día, la principal razón por la que su lengua se “ha infectado” y “llenado de ampollas”.

Tras sufrir un intenso dolor en su cavidad bucal, Royals asistió a una clínica donde un doctor le dijo que el exceso de productos químicos “estaba consumiendo su carne”. Así lo ha contado hace unos días en una publicación de Facebook, donde además decidió compartir una imagen de su lengua para advertir a las personas sobre los peligros de estas bebidas, que pueden contener hasta 58 gramos de azúcar por lata.

En su publicación en el grupo de Facebook “Get It Off Your Chest”, el docente consultó a los usuarios: “¿Quién toma bebidas energéticas? ¿Adictos a ellos? Es posible que desee pensar de nuevo. Echa un vistazo a la segunda foto ... Eso es lo que eso te hace a la lengua, imagina cómo es en tus partes internas?”.

Royals agregó que bebía estos productos ante la falta de energía en la enseñanza de los niños y que se cepilla los dientes después de cada comida. “Sin embargo, descubrí que son las sustancias químicas en estas bebidas las que lo están causando ... literalmente corroe la lengua. Así que tengan cuidado”, manifestó.

Él, un australiano que vive en Asia, admitió que fumaba cigarrillos, pero insistió en que el daño a su lengua era por las bebidas. "Solo para dejarlo claro, realmente me preocupo por mi salud bucal, pero esto se debe únicamente a estas bebidas. Fumo, pero no tiene nada que ver con comerme la lengua", escribió en Facebook.

Royals no especificó cómo las bebidas le causaron daño a su lengua. Sin embargo, los dentistas han emitido advertencias de que el alto contenido de azúcar y ácido en las bebidas energéticas puede ser perjudicial para la salud oral si se consume en exceso.

Un estudio realizado por investigadores de organizaciones de salud mundiales demostró que las caries dentales pueden resultar del pH ácido y del alto contenido de azúcar en productos como las bebidas energéticas. Otro estudio mostró que el consumo de bebidas energéticas puede causar la erosión y la eliminación de la capa de frotis en los dientes, lo que lleva a una hipersensibilidad a la dentina cervical.