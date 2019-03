Critican a presidente de Argentina por "citar a Batman" para hablar de la crisis económica

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue duramente criticado en las redes sociales luego de su discurso para describir la crisis económica por la que atraviesa su país, donde el dólar alcanza los 45 pesos y sacude el mercado cambiario.

Según se condena, Mauricio Macri utilizó una frase de la película 'Batman, el caballero de la noche' para dar aliento al pueblo de Argentina que se encuentra desesperado por el duro momento que atraviesan.

"Nunca hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer", dijo el presidente de Argentina durante su discurso. Este mismo fue escuchado en el diálogo del actor Aaron Eckhart, que en la película de Batman interpreta al fiscal de Ciudad Gótica.

"The night is darkest just before the dawn. And I promise you, the dawn is coming" ("la noche es más oscura justo antes del amanecer. Pero yo les prometo que el amanecer está llegando")", dice Dent en Ciudad Gótica antes de convertirse en el villano "Dos Caras".

Sin embargo, Juan José Campanella, un cineasta argentino salió en defensa del presidente Mauricio Macri: "No todo nació con Batman", escribió en Twitter. Además, explicó que el verdadero autor de la frase es del historiador del siglo XVII Thomas Fuller.

Perdón, sin el ánimo de meter la más mínima púa, la frase es de Thomas Fuller, historiador de fines del siglo XVIII y es frecuentemente citada. No todo nació con Batman. ¡Santos Editores Responsables! https://t.co/VmDeuEahpd — Juan José Campanella (@juancampanella) 27 de marzo de 2019

Thomas Fuller publicó dicha frase en 1650 en su libro "A Pisgah-Sight of Palestine", donde cuenta sobre la geografía de Palestina.

"Que hoy tengamos un Gobierno transparente, que licitó las obras con concursos abiertos, evaluaciones en educación, eso muestra que tenemos futuro. Nunca hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer", fue lo que citó Mauricio Macri durante su paso por Córdoba por el Congreso de la Lengua.