La India se alista para una “Guerra de las Galaxias”

India se unió al grupo de los pocos países del mundo capaces de destruir con un misil un satélite de órbita baja en el espacio, anunció su primer ministro Narendra Modi, asegurando sin embargo que no quiere crear "una atmósfera de guerra". Una agencia de investigación militar india, la DRDO, llevó a acabo el miércoles la destrucción de un satélite indio con un misil lanzado desde una isla frente al estado de Odisha (este), convirtiéndose en el cuarto país del mundo en lograr la proeza tecnológica. La operación, bautizada "Misión Shakti" ("fuerza" en hindi), duró tres minutos.

"Hace poco nuestros científicos derribaron un satélite de órbita baja a una distancia de 300 kilómetros", declaró Modi en su primer discurso televisado a la nación desde 2016. "Nuestro objetivo es establecer la paz y no crear una atmósfera de guerra. No está dirigido contra ningún país", afirmó el dirigente hindú en su intervención, anunciada en el último minuto y de la que no se había filtrado nada.

"Es un momento de orgullo para India", aseguró Modi, afirmando que su país de 1.250 millones de habitantes se une a las "superpotencias del espacio". Solo Estados Unidos, Rusia y China demostraron tener una tecnología similar.

Antes de India, China fue el último país que procedió a un tiro de este tipo, en 2007.

En 2007, la India rechazó un test similar realizado por China que provocó la condena de Estados Unidos y Japón, al defender que el espacio debería quedar libre de armas.

Miles de fragmentos

La destrucción de satélites con un misil tiene el inconveniente de proyectar miles de fragmentos a toda velocidad alrededor de la tierra, apuntan los expertos, y supone un peligro para los demás objetos espaciales. "El ejercicio se llevó a cabo en una órbita baja para asegurarnos de que no hubiera restos espaciales. Sean cuales fueren los restos generados, se desintegrarán y volverán a caer en la Tierra en pocas semanas", afirmó por su parte cancillería india.

El anuncio del gobierno indio coincide con la candidatura de Modi a un segundo mandato de cinco años a las elecciones que empezarán el 11 de abril. Muchos políticos indios se congratularon de este avance pero los adversarios de Modi le acusan de utilizarlo como propaganda electoral antes de los comicios.❖

Militarización espacial