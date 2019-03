Unión Europea eliminará el uso de productos plásticos a partir de 2021

La Unión Europea (UE), a través de su Eurocámara, aprobó la prohibición de la mayoría de plásticos que se utilicen solo una vez; es decir, platos, cubiertos, cañitas, envases de alimentos y hasta hisopos para los oídos. La medida regirá, a partir de 2021, con el fin de reducir la contaminación ambiental y limpiar los océanos.

Con 560 votos a favor, 35 en contra y 28 abstenciones, los diputados de los distintos países de la Unión Europea se reunieron en Estrasburgo (al norte de Francia) para aprobar la prohibición de los plásticos, en caso existan otras alternativas. La aprobación final de esta decisión se realizará el próximo 15 de abril, a modo de formalidad.

El objetivo de esta decisión busca reducir el consumo del plástico, además de reglamentar exigencias en cuanto al diseño y etiquetado de los productos. También se contempla crear nuevas obligaciones para los productores de estos elementos.

"El plástico envenena nuestros mares, mata a sus habitantes y nos amenaza, a nosotros, al final de la cadena. Era urgente actuar", aseguró Frédérique Ries, diputado de Bélgica. "Si no actuamos, en 2050 habrá más plástico que peces en los océanos", lamentó.

En el acuerdo establecido por la Unión Europea (UE) también se contempla la eliminación de los plásticos oxodegradables, considerados biodegradables, pero que resultan más nocivos al fragmentarse en partículas pequeñas. Los recipientes de poliestireno, que suelen utilizarse para llevar alimentos, también desaparecerán.

Debido a que los plásticos representan cerca del 80 por ciento de los desechos marinos que generan grandes índices de contaminación ambiental, la Unión Europea (UE) aceleró las gestiones para llegar a este acuerdo a favor del medio ambiente.

Entre las medidas que serán aplicadas por la Unión Europea (UE) se planteó el objetivo de reciclar el 90% de botellas de plástico para 2029. En cuanto a la fabricación de estas, se deberá contar con un 25% de material reciclado para 2025 y un 30% para 2030.

La misma prohibición también aplicará para la industria del tabaco, que deberá asumir los costos de recogida y reciclado de los filtros de cigarros a partir de 2023.

"Una colilla lanzada al mar contamina entre 500 y 1.000 litros de agua", sostuvo Ries.

Según la Unión Europea (UE) los plásticos prohibidos representan más del 70% de desechos que aceleran la contaminación ambiental y cuyos residuos dañan especies como tortugas, ballenas y aves, pero también, peces y moluscos destinados al consumo humano.

En mayo de 2018, cuando se presentó la propuesta, Bruselas advirtió que existía una gran riesgo de que para 2050 existan más plásticos que peces, por lo que hicieron un llamado a luchar contra la contaminación del medio ambiente.

Together we can beat plastic pollution!

We welcome the adoption by @Europarl_EN of new rules on single–use plastics to reduce marine litter.

Europe is setting a new and ambitious #PlasticsStrategy, paving the way for the rest of the world. ♻

Learn more → https://t.co/MFhmR1LQ9T pic.twitter.com/m7cNX3ZWbU