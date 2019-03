Hombre fue a registrar a sus gemelos y descubrió que uno de ellos no era suyo

Insólito caso de infidelidad en China. Un padre de familia que fue a registrar a 'sus gemelos' en la comuna de Xiamen se enteró que uno de los bebés no era suyo luego de que le pidieran que se haga una prueba de ADN para confirmar su paternidad, un procedimiento obligatorio en dicho lugar.

La pareja del hombre al verse evidenciada tuvo que aceptar su infidelidad y confesar que había mantenido relaciones con otra persona a quien se le atribuye la paternidad del otro bebé.

Según los medios de Xiamen, el hombre sospechaba que uno de los bebés no era suyo porque no se parecía a él ya que no coincidían en los ojos, la boca y hasta la nariz la tenía diferente a su supuesto progenitor.

Dichas sospechas fueron corroboradas al momento en que acudió hasta la municipalidad de la ciudad de Xiamen, en China, donde es una obligación presentar las pruebas de ADN de los bebés para poder registrarlos.

Dicha prueba resultó 99.9 % positivo en uno y negativo en otro, lo que generó el asombro de los medios de China sobre el caso.

¿Qué es la superfecundación?

El hecho de que hayan nacido dos gemelos de diferentes padres se conoce en el argot médico como “superfecundación”, que consiste en la fertilización de dos o más óvulos del mismo ciclo menstrual por espermatozoides de relaciones sexuales diferentes.

Su nombre clínico es superfecundación heteropaternal y solo se produce en una de casa 13 000 fecundaciones. Sin embargo, a diferencia de los seres humanos, en perros, gatos y vacas sí que es muy habitual.

Para que se dé el caso de superfecundación la madre ha de tener relaciones sexuales con otro hombre en un plazo máximo de cinco días. Este caso puede producirse de diferentes maneras.