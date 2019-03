Cazador que mató a león dormido fue identificado y descubren que acabó con más de 70 animales

Hace unos días el video de un cazador asesinando a un león dormido y festejando después de su ‘hazaña’, se hizo viral en redes sociales y causó indignación en miles de personas. Pese a que estas imágenes son del 2011, la organización animalista All Wildlife decidió recién hacerlas públicas a través de Twitter para concientizar sobre la situación de estos animales.

Las imágenes que se hicieron virales tuvieron lugar en Zimbaue, África, y se puede ver a un cazador con un rifle apuntando a un león que se encuentra descansando sobre el suelo, al cual le dispara en tres oportunidades para poner fin a su vida. Los usuarios que se indignaron por el video se encargaron de identificar al hombre y a hacer públicos sus datos personales.

The COWARD who shot a sleeping 'Lion in Zimbabwe has been revealed as remorseless #trophyhunter Guy Gorney, from Illinois. He was was branded a "scumbag" on social media, when footage released by @Protect_Wldlife showing him shooting the lion in Zimbabwe caused an online storm! pic.twitter.com/hDLxSWlvaU

Se trata de Guy Gorney, un cazador profesional de 64 años que vive en Illinois, Estados Unidos. En el año 2015, el medio estadounidense CBS le realizó una entrevista en la cual dijo que no sentía ningún remordimiento por matar animales y además confesó que había cazado a más de 70, entre los que habían elefantes, leones, leopardos, rinocerontes y búfalos.

“Realmente me gusta cazar elefantes. Son difíciles de rastrear. Son increíblemente peligrosos. Por el primero que obtuve, caminé más de 120 millas rastreándolo antes de que realmente lo alcanzara y lo encontrara. “Me gusta enfrentarme a estos animales. ¿Y qué mayor trofeo que un elefante?”, dijo en la misma entrevista.

Gracias a que un usuario logró identificarlo, otro internautas han revelado más imágenes suyas en las que se le ve sonriendo junto a los cadáveres de animales que él mismo cazó. Al mismo tiempo se pueden ver cientos de comentarios donde lo llaman “cobarde” y le lanzan toda clase de improperios.

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!



How brave, how sporting - HOW CUNTISH!!!



According to the @NatGeo

magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix