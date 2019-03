La incansable lucha de un padre para que Google retire el video del asesinato de su hija

Andy Parker lleva cuatro años luchando en su petición a Google y plataformas digitales para sacar el macabro video del asesinato de su hija, Alison Parker, durante una transmisión en vivo, el pasado 26 de agosto de 2015, en Virginia, Estados Unidos, pero aún no lo ha logrado. No obstante, varias personas se han unido a su lucha y su historia ha dado la vuelta el mundo.

La trágica muerte de su joven hija, quien se desempeñaba como periodista ocurrió hace cuatro años, cuando, durante una entrevista de televisión en vivo, en Virginia, Estados Unidos, un hombre mató a sangre fría a la joven y a su pareja, un camarógrafo que, en ese momento, trabajaba junto a ella.

Alison Parker y su pareja fueron asesinados mientras cumplían sus labores en agosto de 2015.

La escena del incidente quedó grabada en video y fue subida a la red por el propio asesino minutos antes de quitarse la vida, y, pese a haber pasado cuatro años, aún permanece allí. Lo que para Andy Parker, el padre de la joven periodista, solo es un hecho que beneficia a la compañía, a costa de su dolor y el de todos sus seres queridos, quienes aún la recuerdan, explicó en una entrevista para el medio estadounidense The New York Post.

El caso de Parker ha acaparado la atención de varias personas, entre ellos, abogados y estudiantes de derecho de la Universidad de Georgetown, quienes se han unido a su lucha contra Google. Ellos creen que el gran gigante de tecnología “está creando una red oscura que se esconde a simple vista", pues tienen los recursos para retirar el video y no lo hacen.

@CarolC I've written a book publishing on 3/5/19. You're in it because of our connection. I want to send you a ms, but don't know how to reach you. Please contact me thru our mutual friends at CNN. pic.twitter.com/9N8Y36YixH