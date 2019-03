Hombre vende a su hija para pagar deudas por apuesta [FOTOS]

No le importó vender a su propia hija para saldar una deuda. Ese es el caso de un hombre en China quien, obsesionado por las apuestas, utilizó a una menor para obtener una alta suma de dinero que le permitiera librarse de un cargo pendiente en dicho tipo de juegos.El caso ha causado consternación en Facebook y ya se ha identificado al objetable padre.

Por 6 millones de dolares, este sujeto, quien registra el apellido Jiang, vendió a su pequeña hija a una pareja de esposos, según registra Daily Mail.

Para lograr cometer este condenable acto, Jiang engañó a su esposa diciéndole que irían a visitar a la abuela de la menor, quien vive a kilómetros de su domicilio.

Al no tener noticias de la menor por casi tres meses, la madre empezó a dudar sobre la veracidad del hecho. Desde noviembre del 2018, la mujer no tenía noticias de la niña y ya era febrero del presente año. El temor aumentó y decidió encarar a su marido quién no respondió con la verdad en primera instancia.

La madre de la menor tuvo que revisar su celular para descubrir la verdad a través de unas conversaciones por mensaje de texto con la pareja que había pagado por su hija.

Aquel día, la mujer se contactó con su suegra y supo que su menor hija estuvo con ella un tiempo, pero luego se marchó, hace semanas. Frente a la versión de la señora y la desaparición de su pareja, decidió dar aviso a la policia, quien no demoró en tomar cartas en el asunto.

Jiang fue hallado y detenido en un hotel de Guiyang. Allí admitió que logró vender a su hija a través de un anunció de adopción que encontró en Internet. En el interrogatorio reveló también que le había mentido a la pareja de compradores pues les dijo que los padres de su hija estaban muertos y por ello la estaban vendiendo.

El sujeto ha quedado arrestado bajo la sospecha de trata de personas y la menor ya se encuentra a salvo con su madre.