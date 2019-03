"Si abres los ojos, te llevo a casa": enfermero adoptó a bebé abandonado en hospital

Argentina se conmueve ante la historia de Matías Devincenzi, un enfermero de 31 años natural de San Miguel de Tucumán quien hace dos años decidió adoptar a un bebé que había sido abandonado por su familia a pocos días de nacer y al que cuidó día y noche hasta que esperar que se recupere.

El bebé se llamaba Santino y conoció a Matías Devincenzi, hoy su padre, en febrero de 2017. A los pocos días de nacido, el menor presentaba múltiples problemas de salud: Malformaciones, deficiencia respiratoria y fue internado en terapia intensiva en el hospital del Este Eva Perón.

"Recuerdo que estaba en coma, con asistencia mecánica respiratoria. Soy de hablarles mucho a los bebés. Así que lo encaré y le dije sin pensarlo dos veces: 'che, negro. Si abres los ojos, te llevo a casa", contó Matías Devincenzi al diario La Gaceta, en Argentina.

El bebé abrió los ojos y el joven enfermero de 31 años pensó que era una señal. "De inmediato me asumí como su papá y comencé a averiguar sobre la adopción", dijo.

Matías Devincenzi era un joven soltero y no sabía si es que las autoridades de Argentina le iban a dar la patria potestad del bebé que padecía de múltiples enfermedades. Este cuenta que en muchas oportunidades sus amigos le decían que ese sueño "era un caso perdido".

Matías Devincenzi junto a Santino en la casa que comparten juntos. TN

Además, agrega que siempre tuvo presente que por su condición de enfermero de neonatología no debía encariñarse mucho con los bebés. Sin embargo, sabía que con Santino las cosas eran distintas.

En entrevista con La Gaceta, Matías Devincenzi, el noble enfermero de Tucumán contó que Santino, su hijo, volvió a enfermar. Sin embargo, pese a que aún no le daban la custodia del bebé, este seguía con él. "Hijo aquí estoy, vas a estar bien y vamos a ser muy felices juntos", le dijo desesperado.

Luego de que Santino sea sometido a una operación de riesgo, Matías Devincenzi no lo pudo ver durante dos meses, pero para su alegría el 12 de octubre de ese mismo año las autoridades de Argentina le dieron la "guarda legal".

Matías Devincenzi cargando a Santino junto a sus padres. TN

El último 20 de febrero Santino cumplió dos años. Ahora goza de buena salud y comparte sus días con su papá.

"Es todo lo que no imaginé nunca. Hubo una conexión desde el primer día que nos conocimos. Cuando me preguntan por qué lo adopté, la respuesta es simple: él me eligió a mí", concluyó el enfermero de Tucumán.