Masacraron a su hija, quemaron su cuerpo y después lo lanzaron a un río [VIDEO]

La vida de P.M.L., una niña argentina de apenas 7 años, era un infierno. Su madre, Silvia Beatriz Lafuente (39), la golpeaba de manera demencial; hasta su propia familia la había denunciado por violencia y maltrato infantil.

Tras la última paliza, el viernes 3 de enero de 2014, la pequeña se fue a dormir y no despertó. A la mañana siguiente estaba muerta.

Según los investigadores, su mamá y su padrastro, Pablo Verón Bisconti (35), trataron de hacer desaparecer el cuerpo. Primero lo quemaron en la parrilla de la casa y, como no pudieron, lo pusieron dentro de una bolsa, en un carrito de bebé, y lo llevaron hasta el arroyo “Las Conchillas”, ubicado a 800 metros de la casa familiar, donde lo lanzaron.

Los resultados de la autopsia en la morgue de Ezpeleta, una localidad del sudoeste de Buenos Aires (Argentina), determinaron que la menor fue asesinada a golpes en la cabeza, y quemada una vez muerta.

Su madre y padrastro –quien formó parte de la policía federal– están presos por homicidio calificado.

El martirio empezó desde el día en que nació

P.M.L. nació prematura y siempre tuvo problemas de salud. Se crió en la villa IAPI de Bernal, en Quilmes ( una ciudad argentina ubicada sobre la costa del Río de la Plata), y vivió un tiempo con su padre y otro con su abuela materna y su tía, en el mismo barrio.

Al momento del crimen, la pareja llevaba 5 años de convivencia y tenían cuatro hijos en común: dos niñas (de 4 y 3 años) y un niño, de 2. La pareja tuvo un cuarto hijo pero en noviembre de 2013, con sólo cuatro meses, el bebé murió, presuntamente por asfixia.

Antes de que la policía hallara su cuerpo entre los pastizales y arbustos de un arroyo ubicado debajo del puente de avenida Mitre, casi calle 44, en Berazategui, su madre denunció que había desaparecido durante las primeras horas del día anterior.

Un juicio con detalles horrendos

​​El juicio por el crimen de la menor argentina comenzó el pasado martes 26 de febrero. La primera de las diez audiencias tuvo como protagonistas a dos de sus hermanos, más su padre y la pareja.

La fiscalía los acusó por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", tras el maltrato infantil.

La mujer rompió en llanto cuando le tocó declarar a su hijo de 17 años. El adolescente dijo: "(A mi hermana) le pegaba porque no le decía 'mamá', le decía Silvia. A la única que le pegaban era a ella".

El adolescente, uno de los cinco hermanos de la víctima, contó que Silvia lo mandó a comprar una botella de kerosene a la ferretería. "Me obligaron a que los acompañara a tirar el cuerpo a un arroyo. Si no lo hacía, me iba a pasar lo mismo que a Priscila", agregó.

Una de las hermanas de Priscila, de 22 años, afirmó ante el tribunal que Verón Visconti tomaba alcohol y los amenazaba con que los iba "a prender fuego a todos dentro de la casa".

Además, se sumó la declaración de Gabriel Paladino, el médico que participó de la autopsia de Priscila, quien explicó que "tenía una contusión muy fuerte en el parietal izquierdo que le causó la muerte".

Una muerte trágica

Los últimos en dar testimonios fueron los dos imputados por el homicidio. La madre y el padrastro se acusaron entre ellos de haber matado a la niña de 7 años.

"La mató Silvia, yo me había ido a dormir. La quemó y la arrojó ella, yo ni toqué el cuerpo. Lafuente era violenta, perversa. Hasta me golpeaba y me corto con cuchillos", declaró Verón Visconti, desligándose de toda responsabilidad.

En cambio, Lafuente lo culpó sin aspavientos: "Él la mató a trompadas. Le pegaba a todos, era violento, más cuando tomaba. Me amenazaba con armas a mí y a los chicos"-

El 27 de marzo se presentarán los alegatos finales y se pactará una fecha para el veredicto del juicio.