Donald Trump se pronunció por el fin del Estados Islámico en Siria

El presidente Donald Trump saludó el sábado el fin del "califato" del grupo Estado Islámico (EI) y prometió que Estados Unidos se mantendrá "alerta" ante la principal organización yihadista del mundo.

"Me complace anunciar que con nuestros socios de la coalición internacional (...), incluidas las fuerzas de seguridad iraquíes y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Estados Unidos ha liberado todos los territorios controlados por el EI en Siria e Irak, el 100% del 'califato'", dijo Trump en un comunicado.

Tras haberse apoderado de extensas regiones en Siria y en Irak, el EI proclamó en junio de 2014 un "califato" en un territorio del tamaño de Reino Unido, en el que instauró su propia administración, recaudó impuestos y lanzó una campaña de propaganda para atraer a extranjeros.

"Nos mantendremos alerta (...) hasta que finalmente sea derrotada, dondequiera que se encuentre", señaló el presidente estadounidense sobre la organización yihadista. "Continuaremos trabajando con nuestros socios y aliados para aplastar completamente a los terroristas radical islámicos", añadió.

"A todos los jóvenes que creen en la propaganda del EI en Internet, la muerte les espera si se unen a ellos", advirtió.

El "califato" del Estado Islámico cayó este sábado cuando las fuerzas kurdoárabes apoyadas por Estados Unidos conquistaron en Siria el último territorio controlado por esta organización yihadista.

ISIS uses the internet better than almost anyone, but for all of those susceptible to ISIS propaganda, they are now being beaten badly at every level....