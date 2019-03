Arrestan a asesino más buscado: degolló a un hombre y cambió su apariencia

El hombre más buscado de Gran Bretaña (Reino Unido) fue arrestado este sábado a varios kilómetros, en Rumania.

La intensa búsqueda de casi cuatro años terminó con la extradición del hombre que degolló a un joven a la salida de un bar en Hillingon, Londres. Después cambió su apariencia de manera radical.

Se trata de Shane O'Brien, de 31 años, es el principal sospechoso del asesinato de Josh Hanson, de 21. O'Brien estuvo huyendo durante este tiempo de la policía federal, quien había ofrecido hasta 50 mil euros por encontrarlo.

Él apuñaló a su víctima frente a unos 40 espectadores horrorizados.

O'Brien, quien encabezaba la lista de "los más buscados" de la Agencia Nacional del Crimen, fue expulsado del Reino Unido en un avión privado desde el aeropuerto de Biggin Hill.

Itinerario

En febrero de 2017, O'Brien fue arrestado en Praga por daño criminal y asalto, pero utilizó el alias italiano de Enzo Mellonceli, respaldado por documentación falsa, y fue rescatado en espera de nuevas investigaciones.

Se cree que pasó un tiempo en los Países Bajos, Dubai y al menos siete meses en Praga, donde pudo haberse involucrado con mujeres y haber pasado tiempo en clubes de boxeo, gimnasios y clubes nocturnos.

Las fotos de la policía tomadas en el momento muestran que O'Brien había cambiado su apariencia, con el pelo más largo y una barba, así como un gran tatuaje de un búho sosteniendo un cráneo que cubre una gran parte de su espalda.

"Estoy encantado de que la presión ejercida por esto finalmente haya resultado en su captura como resultado del trabajo cercano con las autoridades rumanas. Espero que su arresto ofrezca algún consuelo a la familia", manifestó Ian Cruxton, jefe de operaciones internacionales de la Agencia Nacional del Crimen.

Familia de la víctima

Hanson, la víctima del hombre más buscado del Reino Unido, vivía con su hermana Brooke y su madre Tracey en Kingsbury, cerca de Wembley.

Su madre se animó a dar una reflexión vía Facebook: "Estos últimos 24 meses han sido una pesadilla viviente, una pesadilla que no desearía a nadie. Tómese un minuto, mire a su hijo e imagine su mundo sin él o ella ... no, tampoco podría haberlo hecho antes de que mi hijo fuera brutalmente asesinado en un ataque con cuchillo totalmente no provocado el 11 de octubre de 2015".