¿Un nuevo foro libre de ideologías?

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le dio la última estocada a la Unasur al anunciar la semana pasada su retiro y sumarse a la decisión adoptada conjuntamente por Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Argentina y Brasil, en abril de 2018. El día anterior, el FMI le había aprobado un crédito por 4.200 millones de dólares.

La Unasur, creada en 2008, fue una iniciativa brasileña que nació con un fuerte perfil político, en el que la seguridad regional jugó un papel clave. En su corta historia tuvo un rol protagónico durante la crisis por los enfrentamientos entre el gobierno central y los gobiernos regionales autónomos en Bolivia, en 2008; en las consultas sobre la instalación de bases militares de EEUU en Colombia, en 2009; y en el intento de destituir al presidente Correa en 2010. Sin embargo, al surgir gobiernos con diferente signo político, la Unasur no pudo albergar ya el proceso de paz en Colombia ni las conversaciones para lograr un acuerdo entre Nicolás Maduro y la oposición que evitara la erosión del Estado de derecho en Venezuela.

Las razones esgrimidas por Moreno para no participar más fueron que el organismo quedó inactivo y acéfalo desde que el exsecretario general Ernesto Samper dejó el cargo en enero de 2017. Como las decisiones se toman por consenso, Venezuela y Bolivia no aprobaron al candidato propuesto por Mauricio Macri. De esta manera, no permitieron que la Unasur expresara la nueva correlación de fuerzas en Sudamérica.

En este escenario, los presidentes de Colombia y Chile han buscado reemplazarla por el Foro para el Progreso y Desarrollo de Sudamérica (Prosur) cuyos principios se establecieron ayer en la cumbre presidencial de América del Sur, en Santiago. Iván Duque ha dicho que coordinarán acciones conjuntas para terminar con el gobierno de Maduro, y Piñera, que se trata de “crear un nuevo referente en Sudamérica para una mejor coordinación, cooperación e integración regional, libre de ideologías, abierto a todos y 100% comprometido con la democracia y los derechos humanos”. Muy loables objetivos salvo que no existen foros libres de ideologías. Prosur es funcional al gobierno norteamericano y es una respuesta ideológica al fracaso de la Unasur en su intento por resolver autónomamente los problemas de la región. ❖