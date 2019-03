EE. UU. sanciona a banco estatal de Venezuela por secuestro de colaborador de Guaidó

Aumenta la crisis en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos decidió sancionar este viernes al Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) y a sus subsidiarias como medida de respuesta al arresto del jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero.

Según informó a través de un comunicado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos calificó de "ilegal" la detención de Roberto Marrero, a quien agentes del Sebin aún custodian porque el régimen de Nicolás Maduro lo acusa de terrorismo.

"La continua práctica por parte del régimen de Nicolás Maduro de secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos venezolanos no será tolerado por Estados Unidos ni por la coalición internacional que respalda al presidente Guaidó”, dijo el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, al anunciar las sanciones contra el Bandes y cuatro instituciones que éste controla.

Además, el funcionario agregó: “Roberto Marrero, jefe de despacho del titular de la Asamblea Nacional, y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato".

A través de su cuenta oficial de Twiter, el asesor de Seguridad del Estado, John Bolton, afirmó que esta acción tomada por la gestión de Donald Trump afectará gravemente a cualquier intento de movimientos de divisas de Nicolás Maduro y sus aliados del régimen.

BANDES bank is to Venezuela’s financial sector what PDVSA is to its oil sector. This action will severely affect any attempted currency movements by Maduro and his cronies moving forward. Do not test the resolve of this Administration. https://t.co/mzAro4q6u5