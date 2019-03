Italia: dirigente 'antivacunas' fue hospitalizado por contraer varicela

En Italia, un político del partido de ultraderecha La Liga Norte conocido por ser un referente contra la vacunación infantil obligatoria, Massimiliano Fedriga, fue hospitalizado recientemente por algunos días debido a que contrajo la varicela.

Como la varicela es una infección viral que puede prevenirse con vacunas en la niñez, el internamiento del político de Italia en un centro de salud ha despertado todo tipo de reacciones en las redes sociales, en su mayoría bromas. “Estoy leyendo una serie de comentarios en Twitter de fenómenos fiesteros porque me han hospitalizado”, escribió en su Facebook el también gobernador.

Un médico de Italia, Roberto Murioni, compartió su publicación en la red social comentando que si lo hubieran vacunado contra la varicela, no lo habrían hospitalizado. “En este momento estaría en perfecta salud, ya que la vacuna tiene una eficacia entre el 88 y el 98 %”, señaló.

"Si hubiera infectado a una mujer embarazada estaríamos frente a un niño con malformaciones o a un aborto", explicó el doctor de Italia. "La única manera que tenemos para evitar estas tragedias es vacunar todos para evitar la circulación de este peligroso virus", aseguró el también profesor de Microbiología y Virología en la Universidad Vita-Salute San Raffaele de Milán.

Massimiliano Fedriga, pese a ser identificado como un dirigente antivacunas en Italia, ha vacunado a sus hijos. Ha señalado que no está en contra de las vacunas en sí, sino de que se obligue a vacunarse a los niños. “Siempre he dicho que estoy a favor de las vacunas y para alcanzar el resultado es necesaria una alianza con las familias no la imposición”, señaló.

El político y gobernador de la región de Friuli Venezia Giuli destacó como líder contra la obligatoriedad de las vacunas en la infancia durante el debate de la ‘Ley Lorenzin’ en el Congreso de Italia. Llegó a calificar la obligatoriedad de las vacunas en la infancia como “dictadura”.

'Ley Lorenzin' de Italia: sin vacuna no hay escuela

La ‘Ley Lorenzin’ está vigente desde la semana pasada en Italia. Esta establece que los niños menores de seis años que no han sido vacunados no pueden asistir a su centro educativo. La impulsora fue Beatrice Lorenzin, la exministra de Salud del país europeo hasta el 2018.

Al menos unos 1200 niños en Liguria, 600 en Módena y 300 en Bolonia se han quedado sin clases, debido a que sus padres no estaban de acuerdo en vacunarlos todavía, de acuerdo a medios locales. La 'Ley Lorenzin' fue adoptada por la ministra de Salud actual de Italia, Giulia Grillo, con motivo del incremento de los casos de sarampión en el país europeo.