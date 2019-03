China: hombre embiste a multitud y mata a seis personas

La mañana de este viernes en China, específicamente a las 6:00 a.m. un hombre embistió a una multitud en la ciudad Zoayang en la provincia centra de Hubei y mató a seis personas y siete fueron heridas. El sujeto, del que aún no se le conoce el nombre, fue abatido por la policía de la ciudad.

RT Echinanews "#BREAKING: A man killed six and injured seven by raming car into crowd in Zaoyang, central China's Hubei Province. The uspect was shot dead by police and the other seven injured have been hospitalized. https://t.co/PsbVgO09yI pic.twitter.com/MXCFdybvMk"