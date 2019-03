Impresionante rescate a niño que quedó atrapado bajo escombros tras derrumbe en China

Vía Youtube quedó registrado el impresionante momento en que los rescatistas de China salvaron la vida de un niño de 8 años que había quedado atrapado entre los escombros tras un trágico deslizamiento de tierras ocurrido en el condado de Xiangning, provincia de Shanxi, al norte del país.

La imagen que rápidamente se volvió viral en Youtube muestran a los rescatistas alentar al menor que no dejaba de llorar preocupado por la integridad de su madre y su abuela.

Este deslizamiento de tierra dejó como saldo hasta el momento 15 víctimas mortales y la desaparición de otras 10 personas en este pequeño condado ubicado al norte de China.

Las imágenes de fueron emitidas bajo la señal de la Televisión Nacional de China y posteriormente subido a la plataforma de Youtube donde tuvo una rápida difusión por la magnitud de sus caracterísiticas.

Los rescatistas declararon al medio local que tuvieron que cavar hasta con sus propias manos para poder llegar al niño quien estaba debajo de una pared de concreto. "Nos sentimos como si estuviéramos salvando a nuestro propio hijo, porque él tiene aproximadamente la misma edad que nuestros hijos", dijo uno de ellos.

El deslizamiento de tierra provocó el derrumbe de dos edificios residenciales y varias casas en una zona del condado de Xiangning, en Shanxi. AFP

Como se ve en las imágenes de Youtube, el niño de 8 años lloraba desconsoladamente por su madre y su abuela que estaban atrapadas bajo tierra. Sin embargo, los rescatistas presumen que ambas habían muerto porque junto al menor se encontró el cuerpo sin vida de dos mujeres.

"Tratamos de consolarlo, así que le mentimos y le dijimos que su madre y su abuela lo estaban esperando afuera. Nos sentimos terribles en nuestros corazones, pero debemos alentarlo y darle esperanzas de supervivencia", dijo uno de los más de 600 rescatistas de China que acudieron hasta Xiangning para ayudar en la emergencia.

Los equipo de rescate aún siguen en la zona. El gobierno de China ha destinado la ayuda de emergencia inmediata.

