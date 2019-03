Niño quedó atrapado en máquina de peluches cuando 'buscaba' a Spiderman

Obsesionado por sacar un muñeco de Spiderman, Joaquín, un niño de 5 años, decidió meterse en una máquina de peluches y quedó atrapado en su interior, por lo que tuvo que ser rescatado. El hecho sucedió en un supermercado de Merlo, en Buenos Aires (Argentina).

La travesura terminó en un insólito episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del kiosko. El pequeño no se pudo contener ante una máquina de peluches que había en el local y se metió en el artefacto para buscar un muñeco de Spiderman. Sin embargo, quedó atrapado con el juguete en la mano y tuvo que ser rescatado por los vecinos.

El accidente sucedió el lunes por la tarde, cuando el pequeño acompañó a su abuela para pagar unas facturas. "Estaba haciendo la fila, pero Joaquín no aguantó. Él es ansioso y quiere todo rápido como cualquier chico y quería ese peluche. Salí del local y lo encontré dentro de la máquina con los muñecos", señaló la abuela a los medios locales de Argentina.

"Estaba asustado porque no podía salir, pero no quería soltar su peluche". En el momento que ello vio que no podía sacarlo, llamó a los dueños del negocio para contarles lo que había pasado. Con la ayuda de algunos vecinos, los encargados abrieron la parte de arriba de la máquina y lograron rescatar a Joaquín sano y salvo.

"Se metió a buscar a Spiderman, pero evidentemente mi nene tiene algo del hombre elástico porque no entiendo cómo hizo para meterse ahí adentro", bromeó después, Alejandra, la mamá del inquieto niño.