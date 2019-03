Mamá policía encerró a su hija en patrullero para tener sexo con su jefe: la niña murió

En Estados Unidos se lleva a cabo el juicio contra una mujer policía, por la muerte de su hija Cheyenne Hyer. La norteamericana había dejado encerrada en el patrullero a la niña de tres años durante cuatro horas, mientras se iba a tener relaciones sexuales con su superior.

Los fiscales de Estados Unidos recomendaron que la mujer pase unos 20 años en la cárcel. Sin embargo, el juez a cargo del caso de la muerte de Cheyenne Hyer, Larry Bourgeois, pospuso la decisión final para el próximo mes de abril.

La pequeña de tres años murió en septiembre de 2016, atada a un asiento de seguridad. Su mamá la dejó encerrada en el patrullero durante cuatro horas. El aire acondicionado estaba encendido, pero no había aire frío dentro del automóvil policial.

“No sé qué podría hacer para ti, que podría ser peor que lo que ya has experimentado. Siempre estarás sepultado en una prisión de tu propia mente”, le dijo el juez Larry Bourgeois a la agente policial Barker, según CBS News.

La mujer de Estados Unidos fue detenida este lunes, tras haber estado en libertad. Ella se declaró culpable de la muerte por negligencia de su pequeña de tres años. De acuerdo a las autoridades norteamericanas, cuando la niña murió, la temperatura de su cuerpo era de 107°C.

El supervisor de la policía Baker no fue considerado en el juicio debido a que, según su propia declaración, no sabía que la niña estaba encerrada en el patrullero.

Por su parte, el padre de la niña muerta en el patrullero policial demandó a la Policía de Long Beach y al Departamento de Servicios de Protección Infantil de Mississippi, Estados Unidos, debido a que la mujer ya había dejado encerrada a su hija anteriormente. “Como madre, se supone que debes proteger a tu hijo, y Cheyenne se ha ido porque su madre no la protegió”, dijo, según el medio citado.

Cassie Barker pleads guilty to the 2016 death of her daughter. I'll have the full recap from court live on @WLOX pic.twitter.com/nuN6xX1JbN