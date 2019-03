Tiroteo en Nueva York: reportan tres heridos en Estados Unidos

Tiroteo en Nueva York EN VIVO | Se reportan varios heridos de bala producto de un ataque. El atentado ocurrió en la avenida E 15 St & 3rd Ave en Manhattan, Estados Unidos.

La Policía de Nueva York informó que tres hombres fueron atacados en Jefferson Houses, ubicado en Harlem del Este, a las 8:00 p. m. (hora local). Fuentes de la radio 1010 WINS indicaron que el tiroteo podría estar relacionado a pandillas, aunque fuentes oficiales aún no confirman ni niegan dicha teoría.

Al inicio, no se esperaba que las víctimas, dos de 18 años y una de 23, sobrevivieran, pero la Policía informó a NBC que se encuentran en condición estable. Uno de los hombres atacados recibió un impacto de bala en la espalda y los otros dos en las piernas. La policía de Nueva York recuperó cinco casquillos de la escena del tiroteo.

(East Harlem, Manhattan) Multiple People Shot — Developing: There is a heavy police presence around E 115th St & 3rd Ave. At least three people were shot. Follow along for updates here: https://t.co/EsmZ5Fu7lS #ProtectTheWorld pic.twitter.com/kx8JhXmVp6