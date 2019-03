Masacre en Nueva Zelanda: madre escuchó morir a su hijo en medio de disparos

Una madre horrorizada escuchó a su hijo adolescente morir mientras el terrorista de extrema derecha, Brenton Tarrant, le disparara dentro de las dos mezquitas de Nueva Zelanda.

El ya occiso, Hamza Mustafa, llamó por teléfono a Salwa, en medio de los disparos por parte del asesino.

El joven de 16 años estaba tratando, desesperadamente, de huir de Tarrant con su hermano Zaid, de 13 años, cuando hizo la llamada. Salwa, cuyo esposo Khaled, de 44 años, también se encontraba entre los 50 fieles asesinados en los tiroteos, contó las frenéticas súplicas de su hijo.

"Mamá, hay alguien en la mezquita y nos está disparando", dijo Mustafa.

"Estaba corriendo con su hermano que había recibido un disparo en la pierna”, relató la madre.

"Después de eso escuché disparos y él gritó, y después no lo escuché. Lo llamé por su nombre, pude escuchar su voz y luego se quedó callado”, prosiguió la madre en Nueva Zelanda.

Salwa, quien solo llegó a Nueva Zelanda con su familia el año pasado después de escapar de la Siria devastada por la guerra, se aferró a su teléfono durante 20 minutos, pero solo pudo escuchar el silencio mientras la vida de su hijo se escapaba.

"Su teléfono estaba encendido, pero no podía hablar con él. Entonces alguien levantó el teléfono y me dijo: 'Tu hijo no puede respirar, creo que está muerto'.

Salwa se dirigió rápidamente a la mezquita de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, sin embargo, los policías no la dejaron pasar. Luego de ello, acudió al hospital y una de las enfermeras la llamó para que estuviera con él.

“Vi que le dispararon en la cabeza, el cuello, la pierna y el brazo. Después de eso murió", dijo Salwa.

Mientras que su hermano Zaid, actualmente se recupera satisfactoriamente.

Un amigo de la familia en Nueva Zelanda dijo que ellos: "han sobrevivido a atrocidades, para luego ser asesinados".

La ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern se reunió el día de ayer con los familiares de las víctimas. En el lugar y con un pañuelo negro, abrazó a los miembros de la comunidad musulmana atacada por Tarrant. Además de ello, hizo un funeral improvisado en honor a los 50 fallecidos.

Ardern, se comprometió a reforzar las leyes sobre armas de fuego después de la masacre en Nueva Zelanda.