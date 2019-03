Perdió embarazo en el útero y no le quisieron vender pastilla para expulsar embrión

Vía Twitter. Una joven de Argentina denunció en sus redes sociales que le negaron la venta de un medicamento que necesitaba para provocar la expulsión del feto muerto.

Mical Manzo contó en Twitter que le diagnosticaron un “embarazo detenido”. Es decir, el embrión que llevaba en su interior llevaba muerto unos 15 días. A fin de evitar que se infectara, el médico de Argentina le recetó oxaprost para provocar la expulsión del feto sin vida.

A pesar de que receta cumplía con todas las formalidades y era de un hospital reconocido de Argentina, a la joven le negaron el medicamento a todas las farmacias de Buenos Aires que fue. El fármaco se utiliza para abortos.

“No lo tengo, no lo trabajamos, no vendemos acá, ¿no te refirieron alguna farmacia?, esto no lo vas a conseguir”, fueron algunas de las respuestas que le dieron. “Me llegaron a decir que ojalá tenga la conciencia tranquila”, denunció la joven de Buenos Aires en Twitter.

“La conseguí en la farmacia donde trabaja mi mamá. ¿Saben porqué? Porque a ella si le creían. Le creían que no era para un aborto, que era porque la necesitaba porque si pasaba más tiempo podía tener una infección”, comentó.

¿Desde cuando el farmacéutico o el pelotudo que está detrás del mostrador tiene el juicio para creerte o no y decidir si te vende o no una droga que necesitas?, cuestionó Mical Manzo, identificada en Twitter como Micale94.

“Sumado a eso estoy pasando por un proceso que es el mismo qué pasa una mina que aborta. Me quiero arrancar los ovarios del dolor que estoy manejando”, aseguró.

La denuncia de la joven de Buenos Aires, Argentina, se viralizó en Twitter. “Esta vivencia reafirma mis convicciones de que el aborto tiene que ser legal”, afirmó ella. “Porque lo ilegal se oculta, y si te ocultas en un proceso así te podes morir”, manifestó.