Masacre en Nueva Zelanda: autor rechazó abogado y dijo que se defendería a sí mismo

Brenton Tarrant, autor del atentado terrorista en Nueva Zelanda, ya no tendrá quién lo defienda. Esto, luego de que él mismo rechazara la defensa de su abogado de oficio en el proceso que se le sigue por el asesinato de al menos 50 personas.

A través de un diario local, el ex abogado del terrorista informó que ya no representa al sujeto pues dice que será él mismo quien asuma su defensa ante el Tribunal Superior neozelandés donde, según su ex abogado, buscaría utilizar lo ocurrido como una muestra de su ideología.

El autor de la masacre no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento; por el contrario, durante la audiencia ofrecida en el tribunal del distrito de Christchurch hizo un gesto neonazi con las manos.

"El hombre estaba lúcido y no se mostró arrepentido. No me pareció que fuera mentalmente inestable más allá de expresar su ideario extremista. Sospecho que no evitará la publicidad y que este será la manera como afrontará el juicio. El trabajo del juez será dirimir con esto", dijo el letrado Peters a la prensa.

En tanto, Tarrant continuará arrestado bajo prisión preventiva hasta el 05 de abril.

¿Qué cargos pesan sobre él?

Además de los 50 muertos, el sujeto tendrá que responder por las 50 personas que resultaron heridas durante el tiroteo en las dos mezquitas de Christchurch. 12 de ellas se encuentran aún en estado crítico.