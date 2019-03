Un corredor ciego y sus perros guías hacen historia en la media maratón de Nueva York [VIDEO]

Thomas Panek, un hombre ciego de 48 años, marcó un hito en la historia de las carreras el pasado domingo cuando logró completar una media maratón.

Pero la hazaña no la hizo solo, pues junto a él estaban sus tres perros labradores, quienes acompañaron al deportista de Estados Unidos para que logre este hito.

#GoodBoyGus earned his #UnitedNYCHalf medal and will now step into retirement. Congratulations Thomas and the entire Running Guides team!

Help fund the #GuidingEyes Running Guides Program and all our services that bring #GuideDogs to people in need: https://t.co/pG1OTq4gyw pic.twitter.com/npPJimQDRB