Atentado en Utrecht, Holanda: tiroteo en tranvía deja al menos tres muertos [EN VIVO]

El atentado en Utrecht, Holanda, ocurre tres días después del tiroteo en Nueva Zelanda. Hasta ahora, el ataque ha dejado al menos a una persona muerta y a varias heridas.

Según los testigos, un hombre armado ingresó al tranvía en Utrecht y abrió fuego contra los pasajeros. De acuerdo a las autoridades, el autor del tiroteo en Holanda podría tener un “móvil terrorista. Además, aunque solo se habla de un autor, la policía neerlandesa no descarta más participantes.

La policía de Utrecht, Holanda, hizo el anuncio en la mañana. “Tiroteo en la plaza del 24 de octubre. Varios heridos señalados. La zona ha sido acordonada y estamos investigando”, reportaron a través de las redes sociales.

"Es un tiroteo en un tranvía. Se han enviado varios helicópteros para proveer asistencia", agregó. El jefe de la Agencia Nacional para la Seguridad y la Lucha contra el Terrorismo (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, llamó a la calma y aseguró que movilizó al "equipo de crisis" tras el atentado en Utrecht

“NCTV está monitoreando la situación en Utrecht. En contacto estrecho con las autoridades locales. No podemos descartar un móvil terrorista. El equipo de crisis está activado", comunicó en Twitter.

Además, la policía confirmó que serían tres las víctimas mortales del tiroteo en Holanda.

De politie bevestigt dat het beeld op dit moment is dat er sprake is van 3 doden en 9 gewonden. #24oktoberplein #utrecht

In the case of the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht the police confirms 3 death and 9 injured.