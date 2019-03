Torturaban a sus hijos con hormigas para castigarlos [FOTOS]

Los obligaban a sentarse desnudos sobre unos hormigueros. Ese es el método que aparentemente habrían utilizado unos padres de famila en Argentina, recientemente detenidos, para castigar a sus dos menores hijos. Las versiones sobre la responsabilidad del hecho son distintas y no han tardado en hacerse viral a través de Facebook.

El caso fue inicialmente expuesto por el padre de los niños, Hugo Castillo, quien, reveló los detalles del abuso al que eran expuesto sus dos hijos, de cuatro y cinco años, respectivamente, por parte de su progenitora. Según el testimonio del hombre, su expareja obligaba a sus niños a sentarse desnudos sobre unos hormigueros como una forma de reprenderlos por sus malas acciones.

Castillo relató, inicialmente, que se enteró de este cruel castigo cuando acudió al domicilio donde vivían sus hijos junto a su madre. Una llamada telefónica de la mujer, quien le informó que el mayor de sus niños quería irse a vivir con él, lo llevó a acercarse a la vivienda ubicada en la zona rural de Pampa Napenay.

El padre de estos menores asegura que cuando llegó al domicilio, sus niños lo esperaron llorando. Al preguntarles la razón, comenta, no quisieron decir nada pues su madre y abuela de ellos se encontraban presentes.

Ya en la vivienda de Castillo, el mayor se atrevió a revelar el motivo de su llanto: un brutal castigo, refiere, por parte de su madre. " Uno de los chicos llorando me dijo: ' mi mamá me obliga a sentarme sobre un hormiguero para que me piqun las hormigas. Sí o sí me tenía que sentar porque sino me pegaba con un chico", reveló el padre de los niños, quien pasó a revisar el cuerpo de los menores. Las marcas revelaban las secuelas del castigo.

Imagen compartidas por Hugo Castillo dieron cuenta de las picaduras de hormigas en los glúteos, piernas y espalda baja de sus dos hijos. Con las pruebas del hecho, aparentemente cometido solo por la madre de los menores, se aproximó a la comisaría para sentar la denuncia hacia su exesposa, de quien está separado hace seis años. La mujer fue arrestada por las autoridades respectivas; sin embargo, una nueva versión del caso salió a la luz para exponer a un segundo responsable de los maltratos a los menores: el mismo padre.

Abuela de los menores responsabiliza al padre

La madre de la mujer detenida por el castigo que cometía contra sus menores hijos ha presentado una denuncia ahora en contra de Hugo Castillo, a quien acusa y responsabiliza de someter a sus nietos a dicho escarmiento.

Esta acusación llevó a que se iniciarán las investigaciones en contra del padre de los niños, la cual ha llevado a que el pasado viernes, Castillo sea también detenido por las autoridades policiales de Argentina.

Para la abogada del padre de los menores, la denuncia hecha por la abuela materna es solo una forma de vengarse por la denuncia hecha contra su hija. "Es la única manera que tenía su ex suegra de hacer algo. La abuela materna de los menores lo acusó injustamente, sin ningún tipo de pruebas real, es lo que consta, no hay ningún tipo de prueba, ningún tipo de medidas tomadas o de investigaciones por parte de la fiscalía, lo único que existe actualmente es la denuncia de esta señora”, explicó la abogada

La abogada en defensa de Hugo Castillo enfatizó en la inocencia de su representado. Por lo pronto, señaló que el lunes próximo intentará entrevistarse con el fiscal que se encuentra viendo el caso para explicarle la situación y realizar la defensa respectiva.