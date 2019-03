Motociclistas maoríes realizan haka para los deudos de la masacre en Nueva Zelanda

Los miembros de Black Power, una banda de motoristas formada en Nueva Zelanda hacia 1970, rindieron homenaje a las 50 personas asesinadas durante el atentado terrorista en dos mezquitas de Christchurch.

En la mañana del domingo, al rededor de 10 miembros se reunieron cerca del cordón policial en la mezquita de Al Noor en Christchurch, Nueva Zelanda, para realizar la danza ceremonial. El grupo estaba rodeado de dolientes que se habían reunido en una vigilia de flores para presentar sus respetos a las víctimas del ataque terrorista.

Un portavoz de la pandilla, que no quiso ser identificado, dijo que 'no hay palabras' para expresar el dolor de las víctimas del ataque terrorista en Nueva Zelanda.

"Aunque las personas nos llaman pandillas y lo que no, vivimos juntos en esta comunidad y solo hemos reunido a todos, no importa qué ropa uses o qué color sea tu piel, o qué representas, tu religión, Solo ha reunido a todos como los terremotos", señaló.

La matanza fue retransmitida en directo por internet y mediante una cámara GoPro que el terrorista de ultraderecha, Brenton Tarrant, llevaba en la cabeza.

Con esta danza tradicional de guerra maorí, los motociclistas han mostrado su apoyo a los familiares de las víctimas y han agradecido a la policía su labor durante al atentado. El haka es, desde luego, una muestra de honor y respeto para aquellos que sufren.