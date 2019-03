Facebook: eliminan 1.5 millones de videos del atentado en Nueva Zelanda

Facebook afirmó que ha eliminado 1.5 millones de videos de la masacre en Nueva Zelanda, de los cuales 1.2 millones habrían sido bloqueados antes de subirse a la red social. Además, el área de política también retiró todas las versiones editadas de las imagénes propagadas por el extremista Brenton Tarrant, autor material del incidente.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload...